Ekonomik Takvim
Avrupa Birliği İstihdam Değişimi (Yıllık) (European Union Employment Change y/y)
|Düşük
|0.7%
|0.7%
|
0.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.7%
|
0.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İstihdam Değişimi (Yıllık), söz konusu yıldaki euro bölgesindeki yerleşik şirketlerde istihdam edilen kişi sayısının bir önceki yıla göre değişimini yansıtır. Gösterge hesaplaması her türlü istihdamı dikkate alır: tam zamanlı, yarı zamanlı, mevsimlik ve geçici çalışma, serbest meslek vb.
Gösterge hesaplamasına yönelik veriler tüm AB Üye Ülkeleri için toplanır. Bilgiler, nüfus sayımları, istihdam ve gelir vergisi kayıtları, üretim faaliyetleri anketleri vb. dayalı olarak toplanır.
İstihdam değişimi önemli bir makroekonomik göstergedir. Euro bölgesindeki işgücü piyasasının durumunu değerlendirmeye olanak sağlar. AB ekonomisinin sağlığının diğer temel göstergeleri bu göstergeye dayalı olarak hesaplanır. Örneğin, istihdam değişiminin ve GSYİH değişiminin paralel olarak değerlendirilirse verimlilik göstergesi elde edilir. Çalışanların aldığı ücretlere ilişkin verilerle birleştirildiğinde ise, istihdam değişimi, birim işgücü maliyetinin değerlendirilmesine olanak tanır. Buna ek olarak, istihdam verileri katma değer hesaplamasında da kullanılır.
Ekonomistler ayrıca, istihdamdaki değişimlere ilişkin verileri, tüketici faaliyetini tahmin ederken de yorumlarlar. İstihdamın artması, nüfusun gelirinin artacağını ve buna paralel olarak tüketici faaliyetinin de artacağını gösterir. İnsanlar daha çok harcama yapacaktır. Bu, enflasyonun artışının ve hedef seviyeye ulaşmasının öngörülebileceğini mümkün kılar. Bu nedenle, istihdam artışı genellikle euro fiyatları için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Birliği İstihdam Değişimi (Yıllık) (European Union Employment Change y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
