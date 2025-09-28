TakvimBölümler

S&P Global Avrupa Birliği Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global European Union Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta
51.0
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Markit Bileşik PMI, söz konusu aydaki imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel şirketlerin iş koşullarının bir önceki aya göre değişimin yansıtır. Gösterge, 19 euro bölgesi ülkesindeki yaklaşık 5000 özel şirketten satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere dayalı olarak hesaplanır.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Satın alma yöneticileri bu tür değişiklikleri ilk fark edenler arasındadır. Anket için örneklem, euro bölgesinin genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

Satın alma yöneticileri, faaliyetlerinin temel parametrelerini değerlendirdikleri anketi doldururlar: ödenen (girdi) ve alınan (çıktı) fiyatlar, istihdam, üretim, yeni siparişler vb. Anket katılımcıları göreceli değerlendirmeler sunar: rakamlar arttı mı, azaldı mı yoksa değişmedi mi? Bu cevaplara göre alt endeksler hesaplanır. Bu alt endeksler enflasyonu, istihdamı ve ekonomik faaliyetin diğer temel göstergelerini karakterize eder.

Her bir yanıt, şirketin büyüklüğüne ve ait olduğu alt sektörün toplam üretimine veya hizmetlerine katkısına göre ağırlıklandırılır. Böylece en büyük şirketler gösterge hesaplamasına daha fazla katkı sağlar.

Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Euro bölgesinin tüm özel sektöründeki ticari faaliyetleri kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. Üretim ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. PMI artışı, piyasa koşullarındaki olumlu değişikliklerin göstergesidir ve euro için pozitif olarak görülebilir.

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global Avrupa Birliği Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global European Union Composite Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025 başlangıç
N/D
51.0
51.0
Ağu 2025
51.0
51.1
51.1
Ağu 2025 başlangıç
51.1
50.9
50.9
Tem 2025
50.9
51.0
51.0
Tem 2025 başlangıç
51.0
49.8
50.6
Haz 2025
50.6
50.2
50.2
Haz 2025 başlangıç
50.2
49.6
50.2
May 2025
50.2
49.5
49.5
May 2025 başlangıç
49.5
50.4
50.4
Nis 2025
50.4
50.1
50.1
Nis 2025 başlangıç
50.1
50.2
50.9
Mar 2025
50.9
50.4
50.4
Mar 2025 başlangıç
50.4
50.1
50.2
Şub 2025
50.2
50.2
50.2
Şub 2025 başlangıç
50.2
49.6
50.2
Oca 2025
50.2
50.2
50.2
Oca 2025 başlangıç
50.2
48.6
49.6
Ara 2024
49.6
49.5
49.5
Ara 2024 başlangıç
49.5
48.9
48.3
Kas 2024
48.3
48.1
48.1
Kas 2024 başlangıç
48.1
52.4
50.0
Eki 2024
50.0
49.7
49.7
Eki 2024 başlangıç
49.7
47.1
49.6
Eyl 2024
49.6
48.9
48.9
Eyl 2024 başlangıç
48.9
51.9
51.0
Ağu 2024
51.0
51.2
51.2
Ağu 2024 başlangıç
51.2
49.8
50.2
Tem 2024
50.2
50.1
50.1
Tem 2024 başlangıç
50.1
49.8
50.9
Haz 2024
50.9
50.8
50.8
Haz 2024 başlangıç
50.8
51.7
52.2
May 2024
52.2
52.3
52.3
May 2024 başlangıç
52.3
51.7
51.7
Nis 2024
51.7
51.4
51.4
Nis 2024 başlangıç
51.4
50.6
50.3
Mar 2024
50.3
49.9
49.9
Mar 2024 başlangıç
49.9
49.8
49.2
Şub 2024
49.2
48.9
48.9
Şub 2024 başlangıç
48.9
48.6
47.9
Oca 2024
47.9
47.9
47.9
Oca 2024 başlangıç
47.9
47.9
47.6
Ara 2023
47.6
47.0
47.0
Ara 2023 başlangıç
47.0
47.8
47.6
Kas 2023
47.6
47.1
47.1
Kas 2023 başlangıç
47.1
46.1
46.5
Eki 2023
46.5
46.5
46.5
Eki 2023 başlangıç
46.5
47.1
47.2
Eyl 2023
47.2
47.1
47.1
Eyl 2023 başlangıç
47.1
45.6
46.7
Ağu 2023
46.7
47.0
47.0
1234567
Kod