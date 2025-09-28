Ekonomik Takvim
Avrupa Birliği Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)
|Düşük
|0.4%
|-0.2%
|
0.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.1%
|
0.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık), söz konusu aydaki euro bölgesinde üretilen ve iç piyasada satılan malların fiyatlarının bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Endeks üretici perspektifinden hesaplanır. Doğrudan ürün cirosu ile ilgili KDV ve benzeri vergileri içermeyen temel fiyatları yansıtır. Gerçek fiyat hareketini yansıtmak için hesaplamada o anki fiili fiyatlar kullanılır.
Veriler, Eurostat tarafından tüm AB Üye Ülkelerin için aylık olarak toplanır. Veriler, birkaç bin imalat şirketi ile yapılan anketten elde edilir. Üreticiler üç gruba ayrılır: madencilik şirketleri, sanayi şirketleri ve elektrik, gaz ve su tedarikçileri. Fiyat değişimi baz dönem ile karşılaştırılarak hesaplanır. Baz dönem her 5 yılda bir revize edilir ve şu anda 2010 olarak ayarlanmıştır. Endeksin hesaplanmasında Üye Ülkelerin göreli ağırlıkları da düzenli olarak revize edilir.
ÜFE, ürünler perakende piyasasında görünmeden önce, üretim düzeyindeki fiyat hareketlerini kaydeder. Bu nedenle, ÜFE'deki değişime göre, tüketici düzeyindeki sonraki fiyat değişimlerini tahmin etmek mümkündür. ÜFE, ekonomideki enflasyonist baskıların öncü göstergesi olarak kullanılır. Veriler para politikası hazırlanırken de kullanılır.
Göstergedeki artış euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Birliği Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
