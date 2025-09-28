Sanayi Üretimi (Yıllık), söz konusu aydaki euro bölgesinde sanayi sektöründeki üretim hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranları, mevsimsellik olarak ayarlanmış parametrelere dayalı olarak hesaplanır. Endeks hesaplaması imalat sanayi, madencilik ve kamu hizmetlerini içerir. İnşaat hesaplamaya dahil değildir.

Endeks, farklı sanayilerdeki katma değer değişimini yansıtmalıdır. Bu, bir malın üretiminin farklı aşamalarında işletmeler tarafından alınan fiyatların brüt fiyattan düşülmesi gerektiği anlamına gelir: böylece, bu, üretimin çifte hesaplanmasını önler. Uygulamada, bu akılda tutularak veri toplama, ürün cirosu, üretilen ürünlere ilişkin fiziksel veriler, hammadde ve enerjinin ara tüketimi, işgücü kullanımı vb. dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan yapılır. Çoğu zaman, sanayi üretiminin temel endeksinin hesaplaması, üretilen malların brüt değerine dayanır.

Endeksin hesaplanması için baz yıl 2010 olarak ayarlanmıştır - 2010 için sanayi üretimi endeksi 100 olarak kabul edilmiştir. Sanayi Üretimi Endeksi, euro bölgesi için kısa vadeli ekonomik istatistiklerin en önemli göstergelerinden biridir. Analistler bu endeksi ekonomik kalkınmadaki erken değişiklikleri değerlendirmek ve euro bölgesinin GSYİH'sını tahmin etmek için kullanır.

Göstergedeki artış euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: