Ekonomik Takvim
Avrupa Birliği İnşaat Sektörü Çıktısı (Yıllık) (European Union Construction Output y/y)
|Düşük
|3.2%
|1.5%
|
1.8%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|4.4%
|
3.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İnşaat Sektörü Çıktısı (Yıllık), söz konusu aydaki euro bölgesinin inşaat sektöründeki üretim hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Hesaplama, özel sektördeki inşaatları ve inşaat mühendisliği yapılarının (köprüler, kamu binaları vb.) inşaatlarını içerir. Gösterge, mevsimsel olarak ayarlanmış rakamlar temelinde hesaplanır. Ayrıca, göstergeye enflasyon düzeltmesi de uygulanır. İnşaat hacimlerinin doğru bir şekilde hesaplanması oldukça problemli olduğundan, endeks birkaç göstergeye dayalı olarak hesaplanır:
- İnşaat şirketlerinin verimliliği (inşaat hacmini en iyi yansıttığı için bu tercih edilen seçenektir)
- İnşaat şirketlerinin cirosu (hesaplama sübvansiyonları içerir ancak KDV'yi içermez)
- İşgücü katılımı
- Kullanılan inşaat malzemeleri
- Verilen inşaat onayları gibi idari veriler
Avrupa'nın ekonomik faaliyetinde inşaatın göreli payı son yıllarda azalmasına rağmen, inşaat Üye Ülkelerin ekonomilerinde büyük önem taşımaya devam etmektedir. Euro bölgesinin GSYİH hesaplamasında inşaat sektörü çıktısı büyük bir paya sahiptir ve Sanayi Üretimi Endeksi ile birlikte euro bölgesinin ekonomik faaliyetinin ön değerlendirmesinde kullanılır. İnşaat Sektörü Çıktısı verileri, emlak piyasasındaki faaliyetin öncü göstergesi olarak da hizmet edebilir.
Göstergedeki artış euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Birliği İnşaat Sektörü Çıktısı (Yıllık) (European Union Construction Output y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın