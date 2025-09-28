İnşaat Sektörü Çıktısı (Aylık), söz konusu aydaki euro bölgesinin inşaat sektöründeki üretim hacminin bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Hesaplama, özel sektördeki inşaatları ve inşaat mühendisliği yapılarının (köprüler, kamu binaları vb.) inşaatlarını içerir. Gösterge, mevsimsel olarak ayarlanmış rakamlar temelinde hesaplanır. Ayrıca, göstergeye enflasyon düzeltmesi de uygulanır.

İnşaat hacimlerinin doğru bir şekilde hesaplanması oldukça problemli olduğundan, endeks birkaç göstergeye dayalı olarak hesaplanır:

İnşaat şirketlerinin verimliliği (inşaat hacmini en iyi yansıttığı için bu tercih edilen seçenektir)

İnşaat şirketlerinin cirosu (hesaplama sübvansiyonları içerir ancak KDV'yi içermez)

İşgücü katılımı

Kullanılan inşaat malzemeleri

Verilen inşaat onayları gibi idari veriler

Avrupa'nın ekonomik faaliyetinde inşaatın göreli payı son yıllarda azalmasına rağmen, inşaat Üye Ülkelerin ekonomilerinde büyük önem taşımaya devam etmektedir. Euro bölgesinin GSYİH hesaplamasında inşaat sektörü çıktısı büyük bir paya sahiptir ve Sanayi Üretimi Endeksi ile birlikte euro bölgesinin ekonomik faaliyetinin ön değerlendirmesinde kullanılır. İnşaat Sektörü Çıktısı verileri, emlak piyasasındaki faaliyetin öncü göstergesi olarak da hizmet edebilir.

Göstergedeki artış euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: