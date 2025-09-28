TakvimBölümler

Avrupa Birliği İnşaat Sektörü Çıktısı (Aylık) (European Union Construction Output m/m)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Eurostat
Sektör:
İş
Düşük 0.5% 1.0%
-0.7%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.0%
0.5%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İnşaat Sektörü Çıktısı (Aylık), söz konusu aydaki euro bölgesinin inşaat sektöründeki üretim hacminin bir önceki aya göre değişimini yansıtır. Hesaplama, özel sektördeki inşaatları ve inşaat mühendisliği yapılarının (köprüler, kamu binaları vb.) inşaatlarını içerir. Gösterge, mevsimsel olarak ayarlanmış rakamlar temelinde hesaplanır. Ayrıca, göstergeye enflasyon düzeltmesi de uygulanır.

İnşaat hacimlerinin doğru bir şekilde hesaplanması oldukça problemli olduğundan, endeks birkaç göstergeye dayalı olarak hesaplanır:

  • İnşaat şirketlerinin verimliliği (inşaat hacmini en iyi yansıttığı için bu tercih edilen seçenektir)
  • İnşaat şirketlerinin cirosu (hesaplama sübvansiyonları içerir ancak KDV'yi içermez)
  • İşgücü katılımı
  • Kullanılan inşaat malzemeleri
  • Verilen inşaat onayları gibi idari veriler

Avrupa'nın ekonomik faaliyetinde inşaatın göreli payı son yıllarda azalmasına rağmen, inşaat Üye Ülkelerin ekonomilerinde büyük önem taşımaya devam etmektedir. Euro bölgesinin GSYİH hesaplamasında inşaat sektörü çıktısı büyük bir paya sahiptir ve Sanayi Üretimi Endeksi ile birlikte euro bölgesinin ekonomik faaliyetinin ön değerlendirmesinde kullanılır. İnşaat Sektörü Çıktısı verileri, emlak piyasasındaki faaliyetin öncü göstergesi olarak da hizmet edebilir.

Göstergedeki artış euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avrupa Birliği İnşaat Sektörü Çıktısı (Aylık) (European Union Construction Output m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
0.5%
1.0%
-0.7%
Haz 2025
-0.8%
-0.8%
-2.1%
May 2025
-1.7%
0.8%
4.3%
Nis 2025
1.7%
-0.1%
-0.2%
Mar 2025
0.1%
0.2%
-1.2%
Şub 2025
-0.5%
0.5%
0.6%
Oca 2025
0.2%
-0.1%
0.4%
Ara 2024
0.0%
0.4%
0.6%
Kas 2024
1.2%
0.5%
0.8%
Eki 2024
1.0%
-0.4%
-0.3%
Eyl 2024
-0.1%
0.0%
0.0%
Ağu 2024
0.1%
0.2%
-0.5%
Tem 2024
0.0%
-0.2%
0.6%
Haz 2024
1.7%
0.0%
-0.9%
May 2024
-0.9%
0.1%
-0.4%
Nis 2024
-0.2%
0.3%
-0.5%
Mar 2024
0.1%
0.4%
0.4%
Şub 2024
1.8%
0.2%
Oca 2024
0.5%
0.8%
Ara 2023
0.8%
0.5%
-1.0%
Kas 2023
-1.0%
-0.2%
-0.6%
Eki 2023
-1.0%
-0.2%
0.9%
Eyl 2023
0.4%
0.0%
-1.1%
Ağu 2023
-1.1%
0.3%
1.0%
Tem 2023
0.8%
-0.1%
-1.2%
Haz 2023
-1.0%
0.0%
0.2%
May 2023
0.2%
0.1%
-0.6%
Nis 2023
-0.4%
0.0%
-1.7%
Mar 2023
-2.4%
0.0%
1.7%
Şub 2023
2.3%
0.0%
3.8%
Oca 2023
3.9%
0.1%
-2.3%
Ara 2022
-2.5%
-0.1%
0.0%
Kas 2022
-0.8%
0.0%
1.0%
Eki 2022
1.3%
0.0%
0.5%
Eyl 2022
0.1%
0.1%
-1.0%
Ağu 2022
-0.6%
0.1%
0.3%
Tem 2022
0.3%
0.0%
-1.2%
Haz 2022
-1.3%
-0.2%
-0.3%
May 2022
0.4%
0.1%
-1.0%
Nis 2022
-1.1%
0.1%
0.1%
Mar 2022
0.0%
-0.2%
1.1%
Şub 2022
1.9%
0.4%
3.9%
Oca 2022
3.9%
0.5%
-1.5%
Ara 2021
-4.0%
-0.7%
-0.2%
Kas 2021
-0.2%
-0.2%
0.6%
Eki 2021
1.6%
0.5%
1.0%
Eyl 2021
0.9%
0.0%
-1.4%
Ağu 2021
-1.3%
-0.6%
0.1%
Tem 2021
0.1%
0.0%
-0.6%
Haz 2021
-1.7%
0.9%
-0.4%
12345
