Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in Konuşması, euro bölgesindeki finansal düzenlemenin belirli yönlerini netleştirebilir. ECB Yönetim Kurulu, ECB'nin faiz oranı ve para politikası kararlarında oy kullanma hakkına sahip altı yetkiliden oluşur. Tümü, konuşmaları analistler için yararlı bilgiler içerebilecek önemli konuşmacılar olarak kabul edilir.

Isabel Schnabel, 2019'dan beri ECB Yönetim Kurulu Üyesi olan Alman bir ekonomisttir. Sık sık Avrupa Komisyonunun çeşitli etkinliklerine katılır, çeşitli uluslararası forumlarda, konferanslarda ve kongrelerde konuşur ve öğrencilere dersler verir.

ECB Yönetim Kurulu Üyesinin konuşması, para politikası hakkında, yaklaşmakta olan sıkılaşma veya gevşeme gibi olası gelişmeler içeriyorsa, bu, ECB Başkanı ve Başkan Yardımcısının konuşmalarını yakından takip etmek için bir sebep olabilir. Isabel Schnabel'in konuşmalarının euro fiyatları üzerinde nadiren doğrudan bir etkisi olur.