İstihdam Seviyesi, Avrupa Birliğinde istihdam edilen kişi sayısını gösterir. Çalışan kimseler, 15 yaşını doldurmuş ve bir önceki hafta içinde en az bir saat gelir getirici bir işte çalışmış kişiler ile bir işte çalışıp hastalık, tatil, grev vb. nedenlerle işe gelemeyen kişiler olarak tanımlanır. Eurostat, çeyreklik ve yıllık olarak istihdam verilerini yayınlar.

Gösterge, AB İşgücü Anketine dayalı olarak hesaplanır. Anket, uzun süreli bakım evleri, pansiyonlar, huzurevleri vb. gibi toplu hanehalkları hariç, özel hanehalkları arasında gerçekleştirilir. Anketin temel amacı, nüfusu ayrışık üç gruba ayırmaktır: çalışan, işsiz ve ekonomik olarak aktif olmayan nüfus (öğrenciler, emekliler ve ev hanımları).

Genel istihdam seviyesine ve istihdam oranına ek olarak, Eurostat, erkekler ve kadınlar arasındaki ayrı ayrı istihdam istatistiklerini ve yaşa dayalı ayrı ayrı istihdam istatistiklerini de yayınlar.

İstihdam seviyesindeki değişim, hanehalkı gelirlerini ve buna bağlı olarak nüfusun satın alma gücünü doğrudan etkiler. Bu nedenle, gösterge değerinin artışı euro fiyatları için olumlu görülür.

