Avrupa Birliği İstihdam Seviyesi (European Union Employment Level)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Eurostat
Sektör:
İş Gücü
Orta 171.695 M
171.536 M
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
171.695 M
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İstihdam Seviyesi, Avrupa Birliğinde istihdam edilen kişi sayısını gösterir. Çalışan kimseler, 15 yaşını doldurmuş ve bir önceki hafta içinde en az bir saat gelir getirici bir işte çalışmış kişiler ile bir işte çalışıp hastalık, tatil, grev vb. nedenlerle işe gelemeyen kişiler olarak tanımlanır. Eurostat, çeyreklik ve yıllık olarak istihdam verilerini yayınlar.

Gösterge, AB İşgücü Anketine dayalı olarak hesaplanır. Anket, uzun süreli bakım evleri, pansiyonlar, huzurevleri vb. gibi toplu hanehalkları hariç, özel hanehalkları arasında gerçekleştirilir. Anketin temel amacı, nüfusu ayrışık üç gruba ayırmaktır: çalışan, işsiz ve ekonomik olarak aktif olmayan nüfus (öğrenciler, emekliler ve ev hanımları).

Genel istihdam seviyesine ve istihdam oranına ek olarak, Eurostat, erkekler ve kadınlar arasındaki ayrı ayrı istihdam istatistiklerini ve yaşa dayalı ayrı ayrı istihdam istatistiklerini de yayınlar.

İstihdam seviyesindeki değişim, hanehalkı gelirlerini ve buna bağlı olarak nüfusun satın alma gücünü doğrudan etkiler. Bu nedenle, gösterge değerinin artışı euro fiyatları için olumlu görülür.

Son değerler:

açıklanan veri

"Avrupa Birliği İstihdam Seviyesi (European Union Employment Level)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025 başlangıç
171.695 M
171.536 M
1 Q 2025 başlangıç
171.791 M
171.266 M
4 Q 2024 başlangıç
171.166 M
170.981 M
3 Q 2024 başlangıç
170.877 M
170.571 M
2 Q 2024 başlangıç
170.184 M
169.809 M
1 Q 2024
169.861 M
169.842 M
1 Q 2024 başlangıç
169.842 M
169.323 M
4 Q 2023
167.534 M
167.479 M
4 Q 2023 başlangıç
167.479 M
168.734 M
3 Q 2023
168.734 M
168.720 M
3 Q 2023 başlangıç
168.720 M
168.252 M
2 Q 2023
168.462 M
168.494 M
2 Q 2023 başlangıç
168.494 M
168.162 M
1 Q 2023
168.181 M
167.817 M
1 Q 2023 başlangıç
167.817 M
165.063 M
4 Q 2022
165.042 M
165.073 M
4 Q 2022 başlangıç
165.073 M
164.488 M
3 Q 2022
164.500 M
164.475 M
3 Q 2022 başlangıç
164.475 M
164.105 M
2 Q 2022
164.098 M
163.413 M
2 Q 2022 başlangıç
163.413 M
162.978 M
1 Q 2022
162.875 M
162.551 M
1 Q 2022 başlangıç
162.551 M
161.799 M
4 Q 2021
161.858 M
161.758 M
4 Q 2021 başlangıç
161.758 M
160.976 M
3 Q 2021
160.974 M
160.758 M
3 Q 2021 başlangıç
160.758 M
159.269 M
2 Q 2021
158.953 M
158.447 M
2 Q 2021 başlangıç
158.447 M
157.683 M
1 Q 2021
157.619 M
157.441 M
1 Q 2021 başlangıç
157.441 M
157.972 M
4 Q 2020
157.948 M
157.927 M
4 Q 2020 başlangıç
157.927 M
157.389 M
3 Q 2020
157.387 M
157.346 M
3 Q 2020 başlangıç
157.346 M
155.893 M
2 Q 2020
155.597 M
155.895 M
2 Q 2020 başlangıç
155.895 M
160.439 M
1 Q 2020
160.371 M
160.363 M
1 Q 2020 başlangıç
160.363 M
160.756 M
4 Q 2019
160.746 M
160.585 M
4 Q 2019 başlangıç
160.585 M
160.148 M
3 Q 2019
160.128 M
160.170 M
3 Q 2019 başlangıç
160.170 M
159.956 M
2 Q 2019
160.006 M
159.930 M
2 Q 2019 başlangıç
159.930 M
159.555 M
1 Q 2019
159.500 M
