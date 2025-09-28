TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global Avrupa Birliği İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global European Union Construction Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta 46.7
44.7
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
46.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Euro Bölgesi İnşaat PMI, IHS Markit tarafından derlenir ve yayınlanır. Gösterge, euro bölgesi ülkelerindeki inşaat sektörü satın alma yöneticilerinin faaliyet düzeyini yansıtır.

Satın almalar şirketin üretim faaliyetlerinden önce geldiğinden, satın alma yöneticileri genellikle diğer şirket çalışanlarından önce piyasa koşullarındaki değişiklikleri izleyebilir. Bu nedenle, koşulların ne zaman iyiye ya da ne zaman kötüye doğru değiştiğini ilk görenler arasındadırlar. Anket için örneklem, ülke genelinde mümkün olan en fazla sayıda büyük şirketi kapsayacak şekilde seçilir.

PMI hesaplaması, Almanya, Fransa, İtalya ve İrlanda'dan 650'de fazla inşaat şirketin satın alma yöneticilerinin katıldığı aylık anketlere verilen yanıtlardan toplanan verilere dayanır. Yöneticilerden ülkenin inşaat sektöründeki mevcut iş ve ekonomik koşulları değerlendirmeleri istenir. Anket şu ekonomik değişkenleri kapsar:

  • Genel iş faaliyeti
  • Konut inşaatı faaliyeti
  • Ticari inşaat faaliyeti
  • İnşaat mühendisliği faaliyeti
  • Yeni siparişler
  • İstihdam
  • Satın alma miktarı
  • Tedarikçilerin teslimat süreleri
  • Girdi fiyatları
  • Alt yüklenicilerle çalışma (faaliyet, bulunabilirlik, oranlar, kalite)
  • Yakın vadeli inşaat faaliyeti beklentisi

Anket katılımcıları göreceli tahminler sunar: veriler arttı mı?, azaldı mı? yoksa değişmedi mi? Endeks mevsimsel olarak ayarlanmıştır. Ankete katılan şirketlere ağırlıklar verilir. Nihai endeks değeri, ülkelerin endekslerinin ağırlıklı değeri olarak hesaplanır; ağırlıklar, ülkelerin inşaat sektörlerinin katma değerlerine göre atanır. Gösterge değerinin 50'nin üzerinde olması, katılımcıların çoğunun mevcut iş koşullarını olumlu olarak değerlendirdiğini gösterir. 50'nin altındaki değerler ise iş koşullarının kötüleştiği anlamına gelir.

PMI, analistler tarafından yakından izlenen en popüler endekslerden biridir. Euro bölgesinin tüm inşaat sektörünü kapsayan operasyonel bilgiler sağlar. İnşaat sektörünün hareketliliğinin ve enflasyonun öncü göstergesi olarak yorumlanır. İnşaat PMI artışı, olumlu piyasa koşullarının bir göstergesidir ve euro fiyatları için pozitif olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"S&P Global Avrupa Birliği İnşaat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global European Union Construction Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
46.7
44.7
Tem 2025
44.7
45.2
Haz 2025
45.2
45.6
May 2025
45.6
46.0
Nis 2025
46.0
44.8
Mar 2025
44.8
42.7
Şub 2025
42.7
45.4
Oca 2025
45.4
42.9
Ara 2024
42.9
42.7
Kas 2024
42.7
43.0
Eki 2024
43.0
42.9
Eyl 2024
42.9
41.4
Ağu 2024
41.4
41.4
Tem 2024
41.4
41.8
Haz 2024
41.8
42.9
May 2024
42.9
41.9
Nis 2024
41.9
42.4
Mar 2024
42.4
42.9
Şub 2024
42.9
41.3
Oca 2024
41.3
43.6
Ara 2023
43.6
43.4
Kas 2023
43.4
51.8
Eki 2023
51.8
43.6
Eyl 2023
43.6
43.4
Ağu 2023
43.4
43.5
Tem 2023
43.5
44.2
Haz 2023
44.2
44.6
May 2023
44.6
45.2
Nis 2023
45.2
45.0
Mar 2023
45.0
47.6
Şub 2023
47.6
46.1
Oca 2023
46.1
42.6
Ara 2022
42.6
43.6
Kas 2022
43.6
44.9
Eki 2022
44.9
45.3
Eyl 2022
45.3
44.2
Ağu 2022
44.2
45.7
Tem 2022
45.7
47.0
Haz 2022
47.0
49.2
May 2022
49.2
50.4
Nis 2022
50.4
52.8
Mar 2022
52.8
56.3
Şub 2022
56.3
56.6
Oca 2022
56.6
52.9
Ara 2021
52.9
53.3
Kas 2021
53.3
51.2
Eki 2021
51.2
50.0
Eyl 2021
50.0
49.5
Ağu 2021
49.5
49.8
Tem 2021
49.8
50.3
12
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod