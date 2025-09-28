Ekonomik Takvim
Euro Bölgesi Resmi Rezerv Varlıklar (Euro Area Official Reserve Assets)
|Düşük
|€1507.850 B
|
€1498.950 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
€1507.850 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Resmi Rezerv Varlıklar, euro bölgesinin finansal otoriteleri tarafından tutulan döviz cinsinden varlıklardır, ödemeler dengesinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak, döviz kurlarını etkilemek adına döviz piyasalarına müdahale etmek ve diğer ilgili amaçlar (örneğin bölgenin para birimine ve ekonomisine olan güveni korumak) için kullanılabilirler.
Rezerv Varlıklar, parasal altın, IMF rezerv pozisyonu, özel çekme hakkı, türevler ve diğer finansal varlıkları içerir. Gösterge, varlıkların piyasa fiyatı, işlemler, piyasa yeniden değerlemeleri ve diğer değişikliklerdeki değerine ilişkin aylık verileri yansıtır.
Toplam AB Rezerv Varlıklar, AB üye ülkelerinin merkez bankaları tarafından sağlanan rezerv verilerine dayalı olarak hesaplanır. Toplam AB değerinin yanı sıra, ECB raporu ayrıca ülkelere göre ayrı ayrı veriler de sağlar.
Göstergenin euro fiyatları üzerindeki etkisi, eşlik eden faktörlere bağlıdır.
Son değerler:
açıklanan veri
"Euro Bölgesi Resmi Rezerv Varlıklar (Euro Area Official Reserve Assets)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
