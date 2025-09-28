Ekonomik Takvim
Avrupa Birliği Ücret Maliyetleri (Yıllık) (European Union Wage Costs y/y)
|Orta
|3.7%
|4.7%
|
3.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Ücret Maliyetleri (Yıllık), söz konusu çeyrekteki euro bölgesindeki yerleşik şirketlerin çalışanlarının ortalama saatlik kazançlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. İşgücü Maliyeti Endeksinin iki bileşeninden biridir. Ücret maliyetleri şunları içerir: doğrudan ücretler, ikramiyeler ve ödenekler (hem parasal hem de fiziksel olarak), kullanılmayan tatil günleri için yapılan ödemeler, ayni masraflar (yemek, çay, yakıt, şirket arabası).
Bu maliyetlere ilişkin istatistikler, AB Üye Ülkelerinde aylık, çeyreklik ve yıllık olarak toplanır. Araştırma, her dört yılda bir yapılan çok detaylı bir anketi de içerir. Ankete 10 ve daha fazla çalışanı olan şirketler katılır. Araştırma, tarım, balıkçılık, kamu yönetimi ve özel hanehalkları dışında ekonominin tüm sektörlerini kapsar.
Veriler daha sonra performans faktörüne dayalı ekstrapolasyonla hesaplanır. Raporun tam hali, euro bölgesi (19 ülke), Avrupa Birliği (28 ülke) ve her bir eyalet için ayrı ayrı toplu veriler sağlar.
Gösterge, enflasyonun değerlendirilmesine ve tüketici harcamalarındaki artışın tahmin edilmesine olanak tanır. İşgücü maliyetleri, önemli bir potansiyel enflasyon göstergesidir. Gösterge, euro bölgesinin para politikasının hazırlanmasında kullanıldığı için ekonomistler tarafından yakından izlenir. Ayrıca, ekonomik analizde de önemlidir.
Ücret maliyetlerindeki artış, tüketici harcamalarındaki artışın ve dolayısıyla enflasyonist artışın tahmin edilmesine olanak tanır. Bu durumun euro fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Birliği Ücret Maliyetleri (Yıllık) (European Union Wage Costs y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın