Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı, para politikasını tartışmak üzere her altı haftada bir düzenlenen ECB toplantısında Yönetim Konseyi tarafından alınır ve toplantının hemen ardından duyurulur. Bu, euro fiyatlarını etkileyebilecek euro bölgesindeki en önemli makroekonomik olaylardan biridir.

ECB'nin temel faiz oranları depo faiz oranı, yeniden finansman faiz oranı ve marjinal fonlama faiz oranıdır. Yeniden finansman faiz oranı, euro bölgesinin finansal sisteminin likiditesinin büyük bir kısmını sağlar ve bölgedeki kredi verme faaliyetlerini etkiler. Bankaların ECB ihalelerinde likidite tekliflerinde gösterdikleri olası minimum faiz oranını temsil eder. ECB, bu tür ihaleler yoluyla sabit bir yeniden finansman faiz oranı ile likidite sağlar.

ECB, yeniden finansman faiz oranı kararını enflasyonist görünüme ve ekonomik büyümeye bağlı olarak alır. Oran ne kadar düşük olursa, ticari bankaların ECB'den kredi alması o kadar ucuz olur ve böylece tüketici ve işletmelere verilen kredilerin faiz oranları da daha düşük olur. Bu nedenle, yeniden finansman faiz oranının düşürülmesi euroyu daha ucuz hale getirir ve enflasyonist süreçleri hızlandırır, ekonomik sisteme büyük miktarda para girer.

ECB faiz oranındaki düşüş, euro fiyatları için olumsuz olarak görülür. ECB yeniden finansman faiz oranını yükseltirse, euro fiyatlarında artış olabilir.

