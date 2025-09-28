TakvimBölümler

Avrupa Birliği Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Eurostat
Sektör:
Fiyatlar
Düşük 0.2% 1.9%
0.6%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
0.6%
0.2%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki euro bölgesinde üretilen ve iç piyasada satılan malların fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks üretici perspektifinden hesaplanır. Doğrudan ürün cirosu ile ilgili KDV ve benzeri vergileri içermeyen temel fiyatları yansıtır. Gerçek fiyat hareketini yansıtmak için hesaplamada o anki fiili fiyatlar kullanılır.

Veriler, Eurostat tarafından tüm AB Üye Ülkelerin için aylık olarak toplanır. Veriler, birkaç bin imalat şirketi ile yapılan anketten elde edilir. Üreticiler üç gruba ayrılır: madencilik şirketleri, sanayi şirketleri ve elektrik, gaz ve su tedarikçileri. Fiyat değişimi baz dönem ile karşılaştırılarak hesaplanır. Baz dönem her 5 yılda bir revize edilir ve şu anda 2010 olarak ayarlanmıştır. Endeksin hesaplanmasında Üye Ülkelerin göreli ağırlıkları da düzenli olarak revize edilir.

ÜFE, ürünler perakende piyasasında görünmeden önce, üretim düzeyindeki fiyat hareketlerini kaydeder. Bu nedenle, ÜFE'deki değişime göre, tüketici düzeyindeki sonraki fiyat değişimlerini tahmin etmek mümkündür. ÜFE, ekonomideki enflasyonist baskıların öncü göstergesi olarak kullanılır. Veriler para politikası hazırlanırken de kullanılır.

Göstergedeki artış euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avrupa Birliği Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (European Union Producer Price Index (PPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
0.2%
1.9%
0.6%
Haz 2025
0.6%
0.4%
0.3%
May 2025
0.3%
0.2%
0.7%
Nis 2025
0.7%
1.5%
1.9%
Mar 2025
1.9%
3.3%
3.0%
Şub 2025
3.0%
3.9%
1.7%
Oca 2025
1.8%
1.1%
0.1%
Ara 2024
0.0%
-2.2%
-1.2%
Kas 2024
-1.2%
-3.3%
-3.3%
Eki 2024
-3.2%
-2.8%
-3.4%
Eyl 2024
-3.4%
-2.6%
-2.3%
Ağu 2024
-2.3%
-0.3%
-2.2%
Tem 2024
-2.1%
-1.7%
-3.3%
Haz 2024
-3.2%
-3.8%
-4.1%
May 2024
-4.2%
-5.6%
-5.7%
Nis 2024
-5.7%
-6.2%
-7.8%
Mar 2024
-7.8%
-5.6%
-8.5%
Şub 2024
-8.3%
-8.6%
Oca 2024
-8.6%
-3.2%
-10.6%
Ara 2023
-10.6%
-7.9%
-8.8%
Kas 2023
-8.8%
-4.7%
-9.4%
Eki 2023
-9.4%
-13.3%
-12.4%
Eyl 2023
-12.4%
-14.9%
-11.5%
Ağu 2023
-11.5%
-11.4%
-7.6%
Tem 2023
-7.6%
-8.9%
-3.4%
Haz 2023
-3.4%
-6.9%
-1.6%
May 2023
-1.5%
6.1%
0.9%
Nis 2023
1.0%
0.8%
5.5%
Mar 2023
5.9%
8.8%
13.3%
Şub 2023
13.2%
10.6%
15.1%
Oca 2023
15.0%
28.6%
24.5%
Ara 2022
24.5%
30.2%
26.9%
Kas 2022
27.1%
28.2%
30.5%
Eki 2022
30.8%
39.3%
41.9%
Eyl 2022
41.9%
45.9%
43.4%
Ağu 2022
43.3%
40.2%
38.0%
Tem 2022
37.9%
33.5%
36.0%
Haz 2022
35.8%
38.1%
36.2%
May 2022
36.3%
35.4%
37.2%
Nis 2022
37.2%
38.7%
36.9%
Mar 2022
36.8%
33.2%
31.5%
Şub 2022
31.4%
30.8%
30.6%
Oca 2022
30.6%
27.9%
26.3%
Ara 2021
26.2%
24.3%
23.7%
Kas 2021
23.7%
23.3%
21.9%
Eki 2021
21.9%
17.4%
16.1%
Eyl 2021
16.0%
14.8%
13.4%
Ağu 2021
13.4%
13.5%
12.4%
Tem 2021
12.1%
9.6%
10.2%
Haz 2021
10.2%
10.2%
9.6%
