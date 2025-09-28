Ekonomik Takvim
Avrupa Birliği Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (European Union Trade Balance n.s.a.)
|Orta
|€12.4 B
|€2.4 B
|
€8.0 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|€-5.7 B
|
€12.4 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), söz konusu dönemdeki euro bölgesinin ihracat ve ithalat hacmi arasındaki farkı yansıtır. Ekonomistler, ülkeler arasındaki ticaret akışlarının yapısını değerlendirmek için Ticaret Dengesini kullanır. İlk olarak, ticaret dengesi euro bölgesi Üye Ülkeleri için ayrı ayrı hesaplanır ve daha sonra elde edilen sonuçlar tek bir rakamda birleştirilir. Farklı AB ülkelerinde veri toplamak ve göstergeleri hesaplamak için farklı metodolojiler kullanıldığından, hesaplama karmaşıktır. Ancak, ticaret dengesi, ticaret akışlarının yönünün ve gelişiminin önemli bir göstergesi olarak kabul edilir.
İhraç edildiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal edildiğinde ticaret açığı oluşur. Euro bölgesi gibi oldukça gelişmiş ekonomiler için bu, yoğun işgücü gerektiren üretimin yurt dışına transfer edilmesi, böylece enflasyonun dizginlenmesi ve yüksek yaşam standardının korunması anlamına gelir. Bu durumlarda ticaret açığı, örneğin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi gibi diğer ekonomik etkileşim yöntemleriyle karşılanır.
İhracat ithalatı aştığında, ticaret fazlası oluşur. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir.
Ticaret dengesinin euro fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomik durgunluk koşullarında ülkeler istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlar. Tersine, eğer ekonomi hızla büyürse, gelişmiş ülkeler fiyat rekabetini sağlamak için ithalatı geliştirmeyi tercih eder. Bu gelişmeler de euroyu ilişkili olarak etkiler.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Birliği Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (European Union Trade Balance n.s.a.)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
