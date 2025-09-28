TakvimBölümler

Avrupa Birliği Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (European Union Trade Balance n.s.a.)

Avrupa Birliği
EUR, Euro
Eurostat
Ticaret
Orta €​12.4 B €​2.4 B
€​8.0 B
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
€​-5.7 B
€​12.4 B
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), söz konusu dönemdeki euro bölgesinin ihracat ve ithalat hacmi arasındaki farkı yansıtır. Ekonomistler, ülkeler arasındaki ticaret akışlarının yapısını değerlendirmek için Ticaret Dengesini kullanır. İlk olarak, ticaret dengesi euro bölgesi Üye Ülkeleri için ayrı ayrı hesaplanır ve daha sonra elde edilen sonuçlar tek bir rakamda birleştirilir. Farklı AB ülkelerinde veri toplamak ve göstergeleri hesaplamak için farklı metodolojiler kullanıldığından, hesaplama karmaşıktır. Ancak, ticaret dengesi, ticaret akışlarının yönünün ve gelişiminin önemli bir göstergesi olarak kabul edilir.

İhraç edildiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal edildiğinde ticaret açığı oluşur. Euro bölgesi gibi oldukça gelişmiş ekonomiler için bu, yoğun işgücü gerektiren üretimin yurt dışına transfer edilmesi, böylece enflasyonun dizginlenmesi ve yüksek yaşam standardının korunması anlamına gelir. Bu durumlarda ticaret açığı, örneğin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi gibi diğer ekonomik etkileşim yöntemleriyle karşılanır.

İhracat ithalatı aştığında, ticaret fazlası oluşur. Yüksek üretim seviyesinin bir göstergesidir. Aynı zamanda ülkenin tüketebileceğinden daha fazla mal ve hizmet ürettiğini gösterir.

Ticaret dengesinin euro fiyatları üzerindeki etkisi belirsizdir; konjünktür devirlerinin ve üretim dinamikleri gibi diğer ekonomik göstergelerin içeriğine bağlıdır. Örneğin ekonomik durgunluk koşullarında ülkeler istihdam yaratmak için daha fazla ihracat yapmaya başlar. Tersine, eğer ekonomi hızla büyürse, gelişmiş ülkeler fiyat rekabetini sağlamak için ithalatı geliştirmeyi tercih eder. Bu gelişmeler de euroyu ilişkili olarak etkiler.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avrupa Birliği Ticaret Dengesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (European Union Trade Balance n.s.a.)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
€​12.4 B
€​2.4 B
€​8.0 B
Haz 2025
€​7.0 B
€​32.2 B
€​16.5 B
May 2025
€​16.2 B
€​20.1 B
€​11.1 B
Nis 2025
€​9.9 B
€​23.3 B
€​37.3 B
Mar 2025
€​36.9 B
€​11.9 B
€​24.8 B
Şub 2025
€​24.0 B
€​9.7 B
€​0.8 B
Oca 2025
€​1.0 B
€​4.7 B
€​15.4 B
Ara 2024
€​15.5 B
€​5.4 B
€​16.0 B
Kas 2024
€​16.4 B
€​11.6 B
€​8.6 B
Eki 2024
€​6.8 B
€​18.1 B
€​11.6 B
Eyl 2024
€​12.5 B
€​10.7 B
€​4.1 B
Ağu 2024
€​4.6 B
€​16.6 B
€​19.7 B
Tem 2024
€​21.2 B
€​19.1 B
€​21.7 B
Haz 2024
€​22.3 B
€​18.3 B
€​14.0 B
May 2024
€​13.9 B
€​20.5 B
€​14.2 B
Nis 2024
€​15.0 B
€​19.1 B
€​23.7 B
Mar 2024
€​24.1 B
€​22.9 B
€​22.8 B
Şub 2024
€​23.6 B
€​11.6 B
Oca 2024
€​11.4 B
€​-2.3 B
€​16.8 B
Ara 2023
€​16.8 B
€​10.8 B
€​20.3 B
Kas 2023
€​20.3 B
€​6.7 B
€​11.1 B
Eki 2023
€​11.1 B
€​-3.8 B
€​10.0 B
Eyl 2023
€​10.0 B
€​10.8 B
€​6.7 B
Ağu 2023
€​6.7 B
€​-1.1 B
€​6.5 B
Tem 2023
€​6.5 B
€​22.2 B
€​23.0 B
Haz 2023
€​23.0 B
€​18.3 B
€​-0.3 B
May 2023
€​-0.3 B
€​-7.6 B
€​-11.7 B
Nis 2023
€​-11.7 B
€​21.5 B
€​25.6 B
Mar 2023
€​25.6 B
€​-8.9 B
€​4.6 B
Şub 2023
€​4.6 B
€​-22.3 B
€​-30.6 B
Oca 2023
€​-30.6 B
€​-22.7 B
€​-8.8 B
Ara 2022
€​-8.8 B
€​-25.0 B
€​-11.7 B
Kas 2022
€​-11.7 B
€​-41.0 B
€​-27.0 B
Eki 2022
€​-26.5 B
€​-48.9 B
€​-34.4 B
Eyl 2022
€​-34.4 B
€​-49.5 B
€​-52.4 B
Ağu 2022
€​-50.9 B
€​-47.9 B
€​-34.0 B
Tem 2022
€​-34.0 B
€​-16.4 B
€​-24.6 B
Haz 2022
€​-24.6 B
€​-18.2 B
€​-26.3 B
May 2022
€​-26.3 B
€​-26.0 B
€​-32.4 B
Nis 2022
€​-32.4 B
€​-22.8 B
€​-16.4 B
Mar 2022
€​-16.4 B
€​-8.5 B
€​-7.6 B
Şub 2022
€​-7.6 B
€​-17.3 B
€​-27.2 B
Oca 2022
€​-27.2 B
€​-17.8 B
€​-4.6 B
Ara 2021
€​-4.6 B
€​10.5 B
€​-1.5 B
Kas 2021
€​-1.5 B
€​15.6 B
€​3.6 B
Eki 2021
€​3.6 B
€​19.3 B
€​7.3 B
Eyl 2021
€​7.3 B
€​16.8 B
€​4.8 B
Ağu 2021
€​4.8 B
€​8.6 B
€​20.7 B
Tem 2021
€​20.7 B
€​22.5 B
€​18.1 B
Haz 2021
€​18.1 B
€​12.0 B
€​7.5 B
