Merkez bankaları, marjinal fonlama faiz oranıyla, ulusal ve AB düzeyinde belirlenen kriterleri karşılamaları koşuluyla, belirli varlıklar üzerinde ulusal bankalara gecelik likidite sağlar. Bu varlıklar, pazarlanabilir borçlanma araçlarını ve ayrıca ulusal finansal piyasalar ve bankacılık sistemleriyle özellikle ilgili olan ve belirli ECB kriterlerinin mevcut olduğu diğer varlıkları içerir.

Bankalar, merkez bankasına ait oldukları süre boyunca varlıkları para karşılığında alabilir ve daha sonra yeniden aktarılabilirler veya teminatlı gecelik kredi şeklinde merkez bankasından para temin edebilirler. Bu nedenle vade süresi her zaman bir iş günüdür.

Ödenecek faiz, her altı haftada bir ECB tarafından önceden belirlenen orana dayanır. ECB, izlenen hedeflere ve genel para politikasının görüşüne uygun olarak herhangi bir zamanda koşulları değiştirebilir veya hatta bu tür krediye erişimi askıya alabilir.

ECB ayrıca bankalar için iki diğer likidite yönetim aracı sağlar ve uygulanacak faiz oranlarını belirler: ana yeniden finansman faaliyetleri, yani ECB'nin bankalara bir haftalık verdiği krediler ve depo, yani bankaların ECB'ye gecelik olarak yatırabileceği para.

Genellikle faiz oranını düşürmenin ekonomiyi ve euroyu canlandıracağı varsayılır.

