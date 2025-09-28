Cari hesap, bölgenin ödemeler dengesinin önemli bir parçasıdır. Ödemeler dengesi, belirli bir süre boyunca, genellikle bir yıl boyunca bölge sakinleri ile yerleşik olmayanlar arasındaki tüm ekonomik işlemlere ilişkin verileri sistematik olarak kaydeder. Bir yandan cari hesap, ödeme akışlarının hacminin artıp artmadığını ve ödemeler dengesinde fazla veya açık olup olmadığını da gösterir. Bunlar AB ekonomisinin önemli göstergeleridir.

Cari hesap şu dört göstergeyi içerir: ticaret dengesi (mal ithalatı ve ihracatı), hizmetler dengesi (seyahat, nakliye ve sigorta işlemleri), transferler dengesi (çalışanlardan, uluslararası kuruluşlardan diğer ülkelere veya diğer ülkelerden yapılan para transferleri, kalkınma yardımı) ve gelir dengesi (ücretler, maaşlar, faiz ve temettüler).

Bu göstergelerin en kapsamlısı olan ödemeler dengesi ile karşılaştırıldığında cari hesap, sermaye ithalatı ve ihracatı kaynaklı nakit akışlarını ve altın ve döviz rezervlerindeki dalgalanmaları içermez. Bu sayede Avrupa Birliğinin cari hesabı, euro bölgesinin dış ekonomik ilişkileri hakkında anlamlı bilgiler sağlar.

Cari hesap fazlası, net dış varlıkları artırır ve sermaye hesabındaki dış varlıklarda artış şeklinde sermaye ihracatında artışa yol açar. Bazı ekonomistler bunu bir zayıflık işareti, bazıları ise bir güç işareti olarak yorumlar. Cari açık söz konusu olduğunda ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Ayrıca, uzun süreli, artan dış dengesizlikler finansal krizlerin nedeni olarak görülür.

Endeks değerleri, mevsimsel ve takvimsel dalgalanmalar dikkate alınıp hem gelir hem de giderlere düzeltme uygulanarak hesaplanır.

Genel olarak, cari hesabın beklenen değerden yüksek olması euro fiyatları için olumlu, beklenen değerden düşük olması da euro fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

Son değerler: