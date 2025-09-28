TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Avrupa Birliği Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (European Union Current Account n.s.a.)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank)
Sektör:
Ticaret
Düşük €​35.0 B €​27.9 B
€​38.9 B
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
€​21.7 B
€​35.0 B
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Cari hesap, bölgenin ödemeler dengesinin önemli bir parçasıdır. Ödemeler dengesi, belirli bir süre boyunca, genellikle bir yıl boyunca bölge sakinleri ile yerleşik olmayanlar arasındaki tüm ekonomik işlemlere ilişkin verileri sistematik olarak kaydeder. Bir yandan cari hesap, ödeme akışlarının hacminin artıp artmadığını ve ödemeler dengesinde fazla veya açık olup olmadığını da gösterir. Bunlar AB ekonomisinin önemli göstergeleridir.

Cari hesap şu dört göstergeyi içerir: ticaret dengesi (mal ithalatı ve ihracatı), hizmetler dengesi (seyahat, nakliye ve sigorta işlemleri), transferler dengesi (çalışanlardan, uluslararası kuruluşlardan diğer ülkelere veya diğer ülkelerden yapılan para transferleri, kalkınma yardımı) ve gelir dengesi (ücretler, maaşlar, faiz ve temettüler).

Bu göstergelerin en kapsamlısı olan ödemeler dengesi ile karşılaştırıldığında cari hesap, sermaye ithalatı ve ihracatı kaynaklı nakit akışlarını ve altın ve döviz rezervlerindeki dalgalanmaları içermez. Bu sayede Avrupa Birliğinin cari hesabı, euro bölgesinin dış ekonomik ilişkileri hakkında anlamlı bilgiler sağlar.

Cari hesap fazlası, net dış varlıkları artırır ve sermaye hesabındaki dış varlıklarda artış şeklinde sermaye ihracatında artışa yol açar. Bazı ekonomistler bunu bir zayıflık işareti, bazıları ise bir güç işareti olarak yorumlar. Cari açık söz konusu olduğunda ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Ayrıca, uzun süreli, artan dış dengesizlikler finansal krizlerin nedeni olarak görülür.

Endeks değerleri, mevsimsel ve takvimsel dalgalanmalar dikkate alınıp düzeltme uygulanarak hesaplanır.

Genel olarak, cari hesabın beklenen değerden yüksek olması euro fiyatları için olumlu, beklenen değerden düşük olması da euro fiyatları için olumsuz olarak kabul edilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Avrupa Birliği Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (European Union Current Account n.s.a.)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Tem 2025
€​35.0 B
€​27.9 B
€​38.9 B
Haz 2025
€​38.9 B
€​19.6 B
€​0.0 B
May 2025
€​1.0 B
€​20.6 B
€​18.0 B
Nis 2025
€​19.3 B
€​42.2 B
€​60.1 B
Mar 2025
€​60.1 B
€​42.6 B
€​38.6 B
Şub 2025
€​33.1 B
€​22.9 B
€​18.0 B
Oca 2025
€​13.2 B
€​33.3 B
€​50.5 B
Ara 2024
€​50.5 B
€​49.5 B
€​32.7 B
Kas 2024
€​34.6 B
€​41.2 B
€​36.3 B
Eki 2024
€​32.0 B
€​38.1 B
€​51.5 B
Eyl 2024
€​51.5 B
€​37.3 B
€​38.8 B
Ağu 2024
€​35.2 B
€​26.1 B
€​49.3 B
Tem 2024
€​48.0 B
€​41.3 B
€​52.4 B
Haz 2024
€​52.4 B
€​20.5 B
€​10.3 B
May 2024
€​9.6 B
€​34.4 B
Nis 2024
€​34.4 B
€​44.5 B
Mar 2024
€​44.5 B
€​31.1 B
Şub 2024
€​31.6 B
€​24.8 B
Oca 2024
€​24.9 B
€​42.7 B
Ara 2023
€​42.7 B
€​31.4 B
Kas 2023
€​31.7 B
€​28.4 B
Eki 2023
€​30.1 B
€​40.8 B
Eyl 2023
€​40.8 B
€​33.7 B
Ağu 2023
€​30.7 B
€​26.9 B
Tem 2023
€​26.9 B
€​36.8 B
Haz 2023
€​36.8 B
€​-12.5 B
May 2023
€​-11.3 B
€​4.3 B
Nis 2023
€​4.2 B
€​45.0 B
Mar 2023
€​45.0 B
€​21.4 B
Oca 2023
€​21.3 B
€​28.9 B
Ara 2022
€​28.9 B
€​13.3 B
€​12.7 B
Kas 2022
€​13.4 B
€​-9.3 B
€​-4.5 B
Eki 2022
€​-4.4 B
€​-13.8 B
€​3.8 B
Eyl 2022
€​3.8 B
€​-7.7 B
€​-20.8 B
Ağu 2022
€​-20.2 B
€​-7.5 B
€​-8.6 B
Tem 2022
€​-10.1 B
€​5.8 B
€​3.2 B
Haz 2022
€​3.2 B
€​3.9 B
€​-19.4 B
May 2022
€​-15.4 B
€​-22.4 B
€​-3.6 B
Nis 2022
€​-5.4 B
€​13.6 B
€​8.7 B
Mar 2022
€​8.7 B
€​26.3 B
€​6.5 B
Şub 2022
€​11.4 B
€​11.6 B
€​-2.5 B
Oca 2022
€​-1.7 B
€​16.4 B
€​35.6 B
Ara 2021
€​35.6 B
€​45.3 B
€​25.8 B
Kas 2021
€​26.0 B
€​24.7 B
€​21.8 B
Eki 2021
€​20.5 B
€​34.9 B
€​26.9 B
Eyl 2021
€​26.9 B
€​30.2 B
€​21.0 B
Ağu 2021
€​17.6 B
€​18.4 B
€​31.2 B
Tem 2021
€​30.2 B
€​25.9 B
€​24.0 B
Haz 2021
€​24.0 B
€​17.1 B
€​6.5 B
May 2021
€​4.3 B
€​14.0 B
€​30.6 B
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod