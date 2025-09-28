Perakende Satışlar (Yıllık), söz konusu aydaki euro bölgesindeki perakende satış miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Hesaplama, özel bir deflatör kullanılarak enflasyona göre ayarlanır. Gösterge ayrıca mevsimsel olarak ayarlanmıştır (örneğin, Noel satışlarının veya yaz turizm sezonunun etkisini hariç tutmak için).

Perakende cirosu kavramı, söz konusu dönem için kayıtlı istatistiksel birimler tarafından düzenlenen tüm faturaların toplamını yansıtır. Paketleme ve nakliye masrafları dahil tüm ödemeleri içerir. Hesaplama, geçerli tüm indirimler ve ikramiyelerle birlikte fiyatları dikkate alır, yani katalogdaki nominal fiyatları değil, satıcı tarafından fiilen alınan fiyatları dikkate alır. KDV ve benzeri vergiler, kira giderleri, personelden elde edilen gelirler (örneğin katkı veya bağışlar), şirketin kendi gayrimenkul ve sermaye mallarının satışı, faiz ödemeleri ve benzeri giderler hesaplamaya dahil edilmez.

Perakende Satışlardaki değişim, tüketici harcamaları ve tüketici faaliyetinin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Tüketici harcamaları ve tüketici faaliyetindeki değişim de euro bölgesindeki enflasyon seviyesini etkiler. Tüketici ne kadar çok harcama yaparsa, enflasyon o kadar yüksek olur ve ekonomi o kadar hızlı büyür. Bu nedenle, euro bölgesindeki perakende satışlardaki artış euro fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: