Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Konuşması, Avrupa Merkez Bankasının resmi duruşunu yansıtır, bu nedenle her konuşma piyasa katılımcıları ve analistler tarafından dikkatle incelenir.

Christine Lagarde daha önce IMF Başkanı ve Genel Müdürü ve Fransa'nın Ekonomi Bakanıydı. 1 Kasım 2019'dan beri ECB Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sık sık halka açık olarak konuşur: Avrupa Parlamentosu ve Komitelerindeki düzenli konuşmalara ek olarak, uluslararası ekonomik forumlara katılır, kongre ve konferanslarda konuşur, ECB'nin resmi açıklamalarını okur (örneğin, çoğu zaman ECB'nin para politikası basın toplantılarını Christine Lagarde düzenler) ve hatta önde gelen dünya üniversitelerinin öğrencilerine ders verir.

ECB'nin Başkanı, ECB'nin ve AB denetim organlarının diğer tüm çalışanları arasında euro fiyatları üzerinde en fazla etkiye sahip olan kişidir. Başkan, ECB'nin Yönetim Kurulunun hedefleri ve üyelerinin görüşleri hakkında tam bilgiye erişebilir. Bu nedenle, Lagarde'ın açıklamaları genellikle analistler ve ekonomistler tarafından dikkatle izlenir. Konuşmaların metinleri ECB web sitesinde yayınlanır.

Christine Lagarde'ın konuşması, gelecekteki para politikası hakkında, yaklaşmakta olan sıkılaşma veya gevşeme gibi olası gelişmeler içeriyorsa, bu durum euro fiyatları üzerinde kısa vadeli bir etkiye sahip olabilir. Konuşmasında euro bölgesindeki işgücü piyasasını olumlu bir şekilde karakterize etmesi veya enflasyonda bir artışı ifade etmesi de euro fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir. Tüm bu faktörler, yatırımcılara ECB'nin faiz oranında kısa vadeli olarak bir artış olabileceğine dair bir ipucu verebilir.