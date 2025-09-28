Avrupa Merkez Bankası Depo Faiz Oranı Kararı, para politikasını tartışmak üzere her altı haftada bir düzenlenen ECB toplantısında Yönetim Konseyi tarafından alınır ve toplantının hemen ardından duyurulur.

Bu faiz oranı, ECB tarafından belirlenen üç temel faiz oranından biridir (diğer ikisi, yeniden finansman faiz oranı ve marjinal fonlama faiz oranıdır). Depo faiz oranı, ticari bankaların Eurosystem'e mevduat yatırması sonrasında gecelik olarak elde edecekleri faiz oranıdır. ECB, depo faiz oranı kararını enflasyonist görünüme ve ekonomik büyümeye bağlı olarak alır.

Yoğun bir ekonomik büyüme sağlamak ve enflasyonu hedef seviyeye (euro bölgesindeki mevcut hedef seviye %2'dir) yükseltmek gerektiğinde, merkez bankaları depo faizleri de dahil olmak üzere genellikle faiz oranlarını düşürür. ECB depo faizi oranı 2014'ten beri negatiftir: bankalar paralarını saklamak adına ödeme yapıyorlar. Negatif depo faizi oranları, bankaları merkez bankalarındaki hesaplarda para tutmaya değil, ülke ekonomisine yatırım yapmaya - örneğin diğer bankalara veya şirketlere kredi vermeye - teşvik etmek adına finansal akışları kuvvetlendirmek için getirilir.

Depo faiz oranların düşürülmesi, euro fiyatlarında düşüşe yol açabilir.

Son değerler: