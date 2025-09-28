Tütün Harici Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. TÜFE, euro bölgesindeki her ülke için ayrı ayrı hesaplanır. Daha sonra elde edilen veriler, onaylanmış metodolojiye göre Harmonize Tüketici Fiyat Endeksinde (HICP) birleştirilir.

TÜFE, fiyatlardaki değişimi, hanehalkı, yani nihai mal ve hizmet tüketicileri perspektifinden yansıtır. Endeks hesaplama sepeti 12 ana mal ve hizmet kategorisini içerir: gıda, alkol, giyim, konut, konut hizmetleri, sağlık, ulaşım, iletişim, eğlence ve kültür, eğitim, otel ve restoranlar ve "çeşitli".

Hesaplama, hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının bir parçası olmayan ürün ve hizmetleri içermez. Hesaplama tek bir muhasebe sistemine dahil edilemeyen bazı harcama kategorilerini içermez: kumar, emsal konut kiralama, hayat sigortası, devlet sağlık sigortası, dolaylı olarak hesaplanan finansal aracılık hizmetleri vb.

Tüketici Fiyat Endeksi veya euro bölgesindeki enflasyon, ECB Yönetim Konseyi tarafından para politikasının etkinliğini değerlendirmek için kullanılan bir fiyat istikrarı göstergesidir. Yetersiz enflasyon ortamına karşı TÜFE artışı euro fiyatları için olumlu olarak görülür.

Son değerler: