ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (Mannheim, Almanya) tarafından bankalardan, sigorta şirketlerinden ve şirketlerin finans departmanlarından 350'ye kadar analistin katıldığı aylık anketlere dayalı olarak hesaplanır.

Uzmanlardan, iş koşulları, enflasyon oranları, yakın ve uzun vadeli faiz oranları, hisse senedi piyasaları, euronun diğer önemli para birimleri karşısındaki fiyatları ve petrol fiyatlarına ilişkin mevcut ekonomik koşulları değerlendirmesi ve altı aylık beklentiler sunması istenir. Sorular ayrı ayrı Almanya, Fransa, İtalya ve bir bütün olarak euro bölgesindeki durumlarla ilgilidir. Gösterge ayrıca ABD, Japonya ve İngiltere için de hesaplanır.

Anket katılımcıları, mutlak değerlendirmeden ziyade göreceli değerlendirme sağlar: parametre artacak mı?, azalacak mı? veya değişmeden kalacak mı? Endeks, olumlu ve olumsuz tahminler (nötr tahminler hesaba katılmaz) arasındaki fark şeklinde hesaplanır. Örneğin, katılımcıların %30'u ekonomik durumun iyileşeceğini, %30'u değişmeyeceğine, %40'ı kötüleşeceğini öngörüyorsa, ZEW Ekonomik Güven Endeksi -10 değerini alacaktır. Pozitif değer, iyimserlerin payının kötümserlerin payından daha yüksek olduğu anlamına gelir ve negatif değer için de bunun tersi geçerlidir.

Endeks, kurumsal yatırımcıların görüşünü yansıtır. Endeks artışı olumlu beklentilerin olduğu anlamına gelir. Bu da, euro bölgesi ekonomisine yapılan yatırımların artışına yol açabilir. Bütün bunların euro fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

