ZEW Avrupa Birliği Ekonomik Güven Endeksi (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)

Ülke:
Avrupa Birliği
EUR, Euro
Kaynak:
Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (Centre for European Economic Research)
Sektör:
İş
Orta 26.1 17.6
25.1
25.1
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Önceki
16.5
26.1
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Önceki
  Genel bakış
  Grafik
  Geçmiş
  • Widget

ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (Mannheim, Almanya) tarafından bankalardan, sigorta şirketlerinden ve şirketlerin finans departmanlarından 350'ye kadar analistin katıldığı aylık anketlere dayalı olarak hesaplanır.

Uzmanlardan, iş koşulları, enflasyon oranları, yakın ve uzun vadeli faiz oranları, hisse senedi piyasaları, euronun diğer önemli para birimleri karşısındaki fiyatları ve petrol fiyatlarına ilişkin mevcut ekonomik koşulları değerlendirmesi ve altı aylık beklentiler sunması istenir. Sorular ayrı ayrı Almanya, Fransa, İtalya ve bir bütün olarak euro bölgesindeki durumlarla ilgilidir. Gösterge ayrıca ABD, Japonya ve İngiltere için de hesaplanır.

Anket katılımcıları, mutlak değerlendirmeden ziyade göreceli değerlendirme sağlar: parametre artacak mı?, azalacak mı? veya değişmeden kalacak mı? Endeks, olumlu ve olumsuz tahminler (nötr tahminler hesaba katılmaz) arasındaki fark şeklinde hesaplanır. Örneğin, katılımcıların %30'u ekonomik durumun iyileşeceğini, %30'u değişmeyeceğine, %40'ı kötüleşeceğini öngörüyorsa, ZEW Ekonomik Güven Endeksi -10 değerini alacaktır. Pozitif değer, iyimserlerin payının kötümserlerin payından daha yüksek olduğu anlamına gelir ve negatif değer için de bunun tersi geçerlidir.

Endeks, kurumsal yatırımcıların görüşünü yansıtır. Endeks artışı olumlu beklentilerin olduğu anlamına gelir. Bu da, euro bölgesi ekonomisine yapılan yatırımların artışına yol açabilir. Bütün bunların euro fiyatları üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"ZEW Avrupa Birliği Ekonomik Güven Endeksi (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
26.1
17.6
25.1
Ağu 2025
25.1
18.3
36.1
Tem 2025
36.1
16.4
35.3
Haz 2025
35.3
16.6
11.6
May 2025
11.6
0.7
-18.5
Nis 2025
-18.5
27.1
39.8
Mar 2025
39.8
36.1
24.2
Şub 2025
24.2
-5.3
18.0
Oca 2025
18.0
39.0
17.0
Ara 2024
17.0
-15.9
12.5
Kas 2024
12.5
31.3
20.1
Eki 2024
20.1
21.3
9.3
Eyl 2024
9.3
7.5
17.9
Ağu 2024
17.9
41.1
43.7
Tem 2024
43.7
49.5
51.3
Haz 2024
51.3
49.2
47.0
May 2024
47.0
-0.8
43.9
Nis 2024
43.9
6.0
33.5
Mar 2024
33.5
25.0
Şub 2024
25.0
22.7
Oca 2024
22.7
23.0
Ara 2023
23.0
8.0
13.8
Kas 2023
13.8
-3.3
2.3
Eki 2023
2.3
-7.2
-8.9
Eyl 2023
-8.9
-8.8
-5.5
Ağu 2023
-5.5
-11.1
-12.2
Tem 2023
-12.2
-9.7
-10.0
Haz 2023
-10.0
-1.5
-9.4
May 2023
-9.4
8.2
6.4
Nis 2023
6.4
19.8
10.0
Mar 2023
10.0
23.2
29.7
Şub 2023
29.7
-29.7
16.7
Oca 2023
16.7
-61.5
-23.6
Ara 2022
-23.6
-67.2
-38.7
Kas 2022
-38.7
-67.0
-59.7
Eki 2022
-59.7
-60.6
-60.7
Eyl 2022
-60.7
-52.0
-54.9
Ağu 2022
-54.9
-42.5
-51.1
Tem 2022
-51.1
-32.8
-28.0
Haz 2022
-28.0
-24.3
-29.5
May 2022
-29.5
-41.0
-43.0
Nis 2022
-43.0
0.2
-38.7
Mar 2022
-38.7
49.3
48.6
Şub 2022
48.6
38.4
49.4
Oca 2022
49.4
26.4
26.8
Ara 2021
26.8
23.5
25.9
Kas 2021
25.9
26.1
21.0
Eki 2021
21.0
37.0
31.1
Eyl 2021
31.1
52.2
42.7
Ağu 2021
42.7
72.0
61.2
12345
