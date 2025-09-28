Ekonomik Takvim
Avrupa Birliği İşgücü Maliyeti Endeksi (European Union Labour Cost Index)
|Düşük
|3.6%
|3.4%
|
3.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık), söz konusu çeyrekteki işverenler tarafından çalışanlar için ödenen saatlik işgücü maliyetinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. Endeks nominal olarak hesaplanır ve enflasyona göre ayarlanmaz. İşgücü maliyeti, çalışan kişi başına yapılan saatlik toplam ücret ödemesinin işgücü verimliliğine (çalışan kişi başına GSYİH) oranı olarak hesaplanır.
Toplam ücret ödemesi, hem düzenli ücretleri hem de bunun dışındaki çalışan maliyetlerini kapsar. Bordro maliyetleri şunları içerir: doğrudan ücretler, ikramiyeler ve ödenekler (hem parasal hem de fiziksel olarak), kullanılmayan tatil günleri için yapılan ödemeler, ayni masraflar (yemek, çay, yakıt, şirket arabası). Dahil edilen diğer giderler şunları içerir: işverenlerin sosyal katkıları, istihdam vergisi, maluliyet ödemeleri, emeklilik ödemeleri vb.
İşgücü maliyeti endeksinin hesaplanması, çalışanların mesleki eğitim maliyetlerini, iş kıyafeti ve ekipman harcamalarını ve ayrıca personel arama ve seçimi için işe alım kuruluşlarına yapılan ödemeleri içermez.
Endeksin hesaplanmasına yönelik veriler, euro bölgesi ülkelerindeki işverenlerin katıldığı anketlerden ve idari verilerin toplanması yoluyla elde edilir. Ek olarak, istatistiksel değerlendirme prosedürleri de kullanılır. Endeks hesaplamasında bir Üye Ülkenin ağırlığı, Euro Bölgesi Üye Ülkelerinin geri kalanına göre işgücü maliyetlerinin payına dayalı olarak belirlenir.
Gösterge, enflasyonun değerlendirilmesine ve tüketici harcamalarındaki artışın tahmin edilmesine olanak tanır. İşgücü maliyetleri, önemli bir potansiyel enflasyon göstergesidir. Gösterge, euro bölgesinin para politikasının hazırlanmasında kullanıldığı için ekonomistler tarafından yakından izlenir. Ayrıca, ekonomik analizde de önemlidir. İşgücü maliyeti endeksinin artışı, euro fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Avrupa Birliği İşgücü Maliyeti Endeksi (European Union Labour Cost Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın