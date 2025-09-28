İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık), söz konusu çeyrekteki işverenler tarafından çalışanlar için ödenen saatlik işgücü maliyetinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini yansıtır. Endeks nominal olarak hesaplanır ve enflasyona göre ayarlanmaz. İşgücü maliyeti, çalışan kişi başına yapılan saatlik toplam ücret ödemesinin işgücü verimliliğine (çalışan kişi başına GSYİH) oranı olarak hesaplanır.

Toplam ücret ödemesi, hem düzenli ücretleri hem de bunun dışındaki çalışan maliyetlerini kapsar. Bordro maliyetleri şunları içerir: doğrudan ücretler, ikramiyeler ve ödenekler (hem parasal hem de fiziksel olarak), kullanılmayan tatil günleri için yapılan ödemeler, ayni masraflar (yemek, çay, yakıt, şirket arabası). Dahil edilen diğer giderler şunları içerir: işverenlerin sosyal katkıları, istihdam vergisi, maluliyet ödemeleri, emeklilik ödemeleri vb.

İşgücü maliyeti endeksinin hesaplanması, çalışanların mesleki eğitim maliyetlerini, iş kıyafeti ve ekipman harcamalarını ve ayrıca personel arama ve seçimi için işe alım kuruluşlarına yapılan ödemeleri içermez.

Endeksin hesaplanmasına yönelik veriler, euro bölgesi ülkelerindeki işverenlerin katıldığı anketlerden ve idari verilerin toplanması yoluyla elde edilir. Ek olarak, istatistiksel değerlendirme prosedürleri de kullanılır. Endeks hesaplamasında bir Üye Ülkenin ağırlığı, Euro Bölgesi Üye Ülkelerinin geri kalanına göre işgücü maliyetlerinin payına dayalı olarak belirlenir.

Gösterge, enflasyonun değerlendirilmesine ve tüketici harcamalarındaki artışın tahmin edilmesine olanak tanır. İşgücü maliyetleri, önemli bir potansiyel enflasyon göstergesidir. Gösterge, euro bölgesinin para politikasının hazırlanmasında kullanıldığı için ekonomistler tarafından yakından izlenir. Ayrıca, ekonomik analizde de önemlidir. İşgücü maliyeti endeksinin artışı, euro fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

