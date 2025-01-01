//+------------------------------------------------------------------+

//| 尾随高空/低空订单 |

//| 输入: delta - 价格变化。 |

//| 输出: true-如果交易操作成功, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingOrderShort(double delta)

{

ulong ticket=m_order.Ticket();

double price =m_order.PriceOpen()-delta;

double sl =m_order.StopLoss()-delta;

double tp =m_order.TakeProfit()-delta;

//--- 修改高空/低空订单

return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));

}