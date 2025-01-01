文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertTrailingOrderShort 

TrailingOrderShort

它修改高空/低空挂单的参数。

virtual bool  TrailingOrderShort(
   double    delta    // 增量
   )

参数

delta

[输入]  价格增量

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它修改高空/低空挂单的参数 (CTrade 类对象的 OrderModify(...) 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 尾随高空/低空订单                                  |
//| 输入:  delta - 价格变化。                                   |
//| 输出: true-如果交易操作成功, 否则 false。    |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingOrderShort(double delta)
  {
   ulong  ticket=m_order.Ticket();
   double price =m_order.PriceOpen()-delta;
   double sl    =m_order.StopLoss()-delta;
   double tp    =m_order.TakeProfit()-delta;
//--- 修改高空/低空订单
   return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));
  }