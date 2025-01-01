//+------------------------------------------------------------------+

//| 리밋/스탑 추적 숏 주문/stop order |

//| INPUT: delta - 가격 변동. |

//| OUTPUT: 거래 작업 성공시 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::TrailingOrderShort(double delta)

{

ulong ticket=m_order.Ticket();

double price =m_order.PriceOpen()-delta;

double sl =m_order.StopLoss()-delta;

double tp =m_order.TakeProfit()-delta;

//--- 숏 주문 수정

return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));

}