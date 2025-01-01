문서화섹션
매도 제한/추적 손절매 주문의 파라미터를 수정합니다.

virtual bool  TrailingOrderShort(
   double    delta    // 델타
   )

Parameters

delta

[in]  가격 델타.

반환 값

거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.

참고

이것은 매도 제한/ 추적 주문(CTrade 클래스 객체의 OrderModify(...) 메서드)의 매개 변수를 수정합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 리밋/스탑 추적 숏 주문/stop order                                  |
//| INPUT:  delta - 가격 변동.                                    |
//| OUTPUT: 거래 작업 성공시 true, 그렇지 않으면 false.     |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingOrderShort(double delta)
  {
   ulong  ticket=m_order.Ticket();
   double price =m_order.PriceOpen()-delta;
   double sl    =m_order.StopLoss()-delta;
   double tp    =m_order.TakeProfit()-delta;
//--- 숏 주문 수정
   return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));
  }