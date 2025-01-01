- Init
ReverseLong
롱 포지션의 리버스 작업을 수행합니다.
virtual bool ReverseLong(
Parameters
price
[in] 시장 진입가격.
sl
[in] 스탑 로스 가격.
tp
[in] 이익 실현 가격.
반환 값
거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.
참고
이것은 포지션 리버스 볼륨(LotReverse() 메서드)을 가져오고 거래량이 0이 아닌 경우 롱 포지션(Sell() 메서드)를 반전시킵니다.
포지션 계산의 "헤징" 모드에서 포지션 리버스는 기존 포지션을 클로즈하고 남은 볼륨으로 새로운 반전 포지션을 오픈할 때 수행됩니다.
Implementation
//+------------------------------------------------------------------+