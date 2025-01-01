//+------------------------------------------------------------------+

//| 롱 포지션 리버스 |

//| INPUT: price - 가격, |

//| sl - 스탑 로스, |

//| tp - 이익 실현. |

//| OUTPUT: 거래 작업이 처리되면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::ReverseLong(double price,double sl,double tp)

{

if(price==EMPTY_VALUE)

return(false);

//--- 리버스용 로트 가져오기

double lot=LotReverse(sl);

//--- 로트 확인하기

if(lot==0.0)

return(false);

//---

bool result=true;

if(m_margin_mode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

{

//--- first close existing position

lot-=m_position.Volume();

result=m_trade.PositionCloseByTicket(m_position.Identifier());

}

if(result)

result=m_trade.Sell(lot,price,sl,tp);

//---

return(result);

}