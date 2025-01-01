ReverseLong

Executa operação de reversão de posição comprada.

virtual bool ReverseLong(

double price,

double sl,

double tp

)

Parâmetros

price

[in] Preço.

sl

[in] Preço onde finaliza a perda de uma posição (Stop Loss).

tp

[in] Preço onde finaliza a posição com lucro (Take Profit).

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

Obtém a reversão de posição do volume (método LotReverse()) e executa a operação de negociação de reversão da posição comprada (método Sell() do objeto Trade) se o volume de negociação não for igual a 0.

Implementação