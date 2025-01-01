文档部分
ReverseLong

执行多头仓位反转。

virtual bool  ReverseLong(
   double    price,    // 价位
   double    sl,       // 止损
   double    tp        // 止盈
   )

参数

price

[输入] 价位。

sl

[输入] 止损价位。

tp

[输入] 止损价位。

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它获取仓位反转交易量 (LotReverse(...) 方法) 且若交易量不等于 0, 则执行多头仓位反转 (Trade 对象的 Sell() 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 多头仓位反转                                            |
//| 输入:  price - 价位,                                           |
//|         sl    - 止损,                                       |
//|         tp    - 止盈。                                    |
//| 输出: true-如果交易操作已处理, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::ReverseLong(double price,double sl,double tp)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//--- 获取反转手数
   double lot=LotReverse(sl);
//--- 检查手数
   if(lot==0.0) return(false);
//---
   return(m_trade.Sell(lot,price,sl,tp));
  }