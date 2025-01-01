文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertDeleteOrders 

DeleteOrders

删除所有订单。

virtual bool  DeleteOrders()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它删除所有订单 (DeleteOrder() 所有订单)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除所有订单                                     |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作成功, 否则 false。    |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrders()
  {
   bool result=false;
   int  total=OrdersTotal();
//---
   for(int i=total-1;i>=0;i--)
     {
      if(m_order.Select(OrderGetTicket(i)))
        {
         if(m_order.Symbol()!=m_symbol.Name()) continue;
         result|=DeleteOrder();
        }
     }
//---
   return(result);
  }