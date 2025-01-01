文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertCloseLong 

CloseLong

多头持仓平仓。

virtual bool  CloseLong(
   double    price    // 价位
   )

参数

price

[输入]  价位

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

多头持仓平仓 (CTrade 类对象的 Sell(...) 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 多头持仓平仓                                              |
//| 输入:  价位 - 平仓价。                                |
//| 输出: true-如果交易操作已处理, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseLong(double price)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//---
   return(m_trade.Sell(m_position.Volume(),price,0,0));
  }