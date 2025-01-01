문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCloseLong 

CloseLong

Closes the long position.

virtual bool  CloseLong(
   double    price    // 가격
   )

Parameters

price

[in]  시장 진입가.

반환 값

거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.

참고

"넷팅" 모드에서는 CExpertTrade::Buy 또는 CExpertTrade::Sell 메서드를 사용하여 포지션을 클로즈합니다. "헤징" 모드에서는 CTrade::PositionCloseByTicket 메서드가 사용됩니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 롱 포지션 클로즈                                              |
//| INPUT:  price - 종가.                                 |
//| OUTPUT: 거래 작업이 처리되면 true, 그렇지 않으면 false.      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseLong(double price)
  {
   bool result=false;
//---
   if(price==EMPTY_VALUE)
      return(false);
   if(m_margin_mode==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
      result=m_trade.PositionCloseByTicket(m_position.Identifier());
   else
      result=m_trade.Sell(m_position.Volume(),price,0,0);
//---
   return(result);
  }