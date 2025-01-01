DocumentaçãoSeções
CloseLong

Fecha a posição comprada.

virtual bool  CloseLong(
   double    price    // price
   )

Parâmetros

price

[in]  Price.

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

Fecha a posição comprada (método Sell(...) do objeto da classe CTrade).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Long position close                                              |
//| INPUT:  price - price for close.                                 |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseLong(double price)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//---
   return(m_trade.Sell(m_position.Volume(),price,0,0));
  }