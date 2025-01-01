CloseLong

Schließt eine Long-Position.

virtual bool CloseLong(

double price

)

Parameter

price

[in] Markteintrittspreis.

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Schließt eine Long-Position (Aufruf der Methode von Handelsobjekt Sell(...)).

Implementierung