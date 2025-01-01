DokumentationKategorien
Prüft die Notwendigkeit eine Kauf-Order zu löschen.

virtual bool  CheckDeleteOrderLong()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

  1. Prüft die Ablaufzeit der Order.
  2. Prüft die Notwendigkeit eine Order zu löschen (Aufruf der CheckCloseLong()-Methode des Handelssignale-Objekts). Wenn eine der Bedienungen erfüllt ist, löscht sie die Order (Aufruf der Methode DeleteOrderLong()).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for delete long limit/stop order                           |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderLong()
  {
   double price;
//--- check the possibility of deleting the long order
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderLong());
     }
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(DeleteOrderLong());
//--- return without operations
   return(false);
  }