문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertCheckDeleteOrderLong 

CheckDeleteOrderLong

리밋/스탑 매수 주문 조건을 확인합니다.

virtual bool  CheckDeleteOrderLong()

반환 값

거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.

참고

주문 만료 시간을 확인합니다. 리밋/스탑 매수 주문(시그널 클래스 객체의 CheckCloseLong(...) 메서드) 삭제 조건을 확인하고 조건이 충족되면 주문(DeleteOrderLong() 메서드)을 삭제합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 롱 리밋/스탑 주문 삭제 확인                           |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false.      |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckDeleteOrderLong()
  {
   double price;
//--- 롱 주문의 삭제 가능성을 확인합니다
   if(m_expiration!=0 && TimeCurrent()>m_expiration)
     {
      m_expiration=0;
      return(DeleteOrderLong());
     }
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(DeleteOrderLong());
//--- 작업 없이 반환합니다
   return(false);
  }