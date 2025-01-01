- Init
- Magic
- InitSignal
- InitTrailing
- InitMoney
- InitTrade
- Deinit
- OnTickProcess
- OnTradeProcess
- OnTimerProcess
- OnChartEventProcess
- OnBookEventProcess
- MaxOrders
- Signal
- ValidationSettings
- InitIndicators
- OnTick
- OnTrade
- OnTimer
- OnChartEvent
- OnBookEvent
- InitParameters
- DeinitTrade
- DeinitSignal
- DeinitTrailing
- DeinitMoney
- DeinitIndicators
- Refresh
- Processing
- SelectPosition
- CheckOpen
- CheckOpenLong
- CheckOpenShort
- OpenLong
- OpenShort
- CheckReverse
- CheckReverseLong
- CheckReverseShort
- ReverseLong
- ReverseShort
- CheckClose
- CheckCloseLong
- CheckCloseShort
- CloseAll
- Close
- CloseLong
- CloseShort
- CheckTrailingStop
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
- TrailingStopLong
- TrailingStopShort
- CheckTrailingOrderLong
- CheckTrailingOrderShort
- TrailingOrderLong
- TrailingOrderShort
- CheckDeleteOrderLong
- CheckDeleteOrderShort
- DeleteOrders
- DeleteOrder
- DeleteOrderLong
- DeleteOrderShort
- LotOpenLong
- LotOpenShort
- LotReverse
- PrepareHistoryDate
- HistoryPoint
- CheckTradeState
- WaitEvent
- NoWaitEvent
- TradeEventPositionStopTake
- TradeEventOrderTriggered
- TradeEventPositionOpened
- TradeEventPositionVolumeChanged
- TradeEventPositionModified
- TradeEventPositionClosed
- TradeEventOrderPlaced
- TradeEventOrderModified
- TradeEventOrderDeleted
- TradeEventNotIdentified
- TimeframeAdd
- TimeframesFlags
CheckClose
클로즈 포지션을 확인할 조건을 확인합니다.
|
virtual bool CheckClose()
반환 값
거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.
참고
- 이것은 Expert Advisor Stop Out 조건(자금 관리 객체의 CheckClose() 메서드)을 확인합니다. 조건이 충족되면 포지션을 클로즈 하고 모든 주문 (CloseAll())을 삭제하고 종료합니다.
- 롱 또는 숏 포지션(CheckCloseLong() 또는 CheckCloseShort() 메서드) 를 닫기 위한 조건을 확인하고, 포지션이 클로즈된 경우 모든 주문(DeleteOrders() 메서드)을 삭제합니다.
Implementation
|
//+------------------------------------------------------------------+