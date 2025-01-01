//+------------------------------------------------------------------+

//| 포지션 클로즈 또는 리밋/스탑 주문 삭제 여부를 확인하십시오 |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: 거래 작업이 진행된다면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckClose()

{

double lot;

//--- 호출 전에 포지션을 선택해야 합니다

if((lot=m_money.CheckClose(GetPointer(m_position)))!=0.0)

return(CloseAll(lot));

//--- 포지션 유형을 확인합니다

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- 롱 포지션의 클로징 / 지정가 매수 주문 삭제 가능성을 확인합니다

if(CheckCloseLong())

{

DeleteOrders();

return(true);

}

}

else

{

//--- 숏 포지션의 클로징 / 지정가 매도 주문 삭제 가능성을 확인합니다

if(CheckCloseShort())

{

DeleteOrders();

return(true);

}

}

//--- 작업 없이 반환합니다

return(false);

}