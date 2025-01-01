DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertCheckClose 

CheckClose

Verifica condições para fechar a posição atual.

virtual bool  CheckClose()

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

  1. Verifica condições do Stop Out do Expert Advisor (método CheckClose() do objeto de gestão de dinheiro). Se a condição for satisfeita, ele fecha as posições e exclui todas as ordens (CloseAll(...)).
  2. Verifica as condições para fechar um posição comprada ou vendida (métodos CheckCloseLong () ou CheckCloseShort ()) e se a posição for fechada, exclui todas as ordens (método DeleteOrders() ).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for position close or limit/stop order delete              |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckClose()
  {
   double lot;
//--- position must be selected before call
   if((lot=m_money.CheckClose(GetPointer(m_position)))!=0.0)
      return(CloseAll(lot));
//--- check for position type
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- check the possibility of closing the long position / delete pending orders to buy
      if(CheckCloseLong())
        {
         DeleteOrders();
         return(true);
        }
     }
   else
     {
      //--- check the possibility of closing the short position / delete pending orders to sell
      if(CheckCloseShort())
        {
         DeleteOrders();
         return(true);
        }
     }
//--- return without operations
   return(false);
  }