//+------------------------------------------------------------------+

//| Check for position close or limit/stop order delete |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckClose()

{

double lot;

//--- position must be selected before call

if((lot=m_money.CheckClose(GetPointer(m_position)))!=0.0)

return(CloseAll(lot));

//--- check for position type

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- check the possibility of closing the long position / delete pending orders to buy

if(CheckCloseLong())

{

DeleteOrders();

return(true);

}

}

else

{

//--- check the possibility of closing the short position / delete pending orders to sell

if(CheckCloseShort())

{

DeleteOrders();

return(true);

}

}

//--- return without operations

return(false);

}