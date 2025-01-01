DocumentationSections
CheckClose

Checks conditions to close position.

virtual bool  CheckClose()

Return Value

true - trade operation has been executed, otherwise - false.

Note

  1. It checks Expert Advisor Stop Out conditions (CheckClose() method of money management object). If condition is satisfied, it closes the position, deletes all orders (CloseAll()), and exits.
  2. It checks conditions to close long or short position (CheckCloseLong() or CheckCloseShort() methods) and if position is closed, it deletes all orders (DeleteOrders() method).

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for position close or limit/stop order delete              |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckClose()
  {
   double lot;
//--- position must be selected before call
   if((lot=m_money.CheckClose(GetPointer(m_position)))!=0.0)
      return(CloseAll(lot));
//--- check for position type
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- check the possibility of closing the long position / delete pending orders to buy
      if(CheckCloseLong())
        {
         DeleteOrders();
         return(true);
        }
     }
   else
     {
      //--- check the possibility of closing the short position / delete pending orders to sell
      if(CheckCloseShort())
        {
         DeleteOrders();
         return(true);
        }
     }
//--- return without operations
   return(false);
  }