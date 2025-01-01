文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertCheckClose 

CheckClose

检查平仓条件。

virtual bool  CheckClose()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

  1. 它检查智能交易的爆仓条件 (资金管理对象的 CheckClose() 方法)。如果条件满足, 它平仓且删除所有订单 (CloseAll(...)) 并退出。
  2. 它检查多头和空头的平仓条件 (CheckCloseLong()CheckCloseShort() methods) 且当仓位已平时, 删除所有订单 (DeleteOrders() 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查平仓或挂单删除       |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。     |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckClose()
  {
   double lot;
//--- 在调用之前仓位必须已被选择
   if((lot=m_money.CheckClose(GetPointer(m_position)))!=0.0)
      return(CloseAll(lot));
//--- 检查持仓类型
   if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      //--- 检查平多头持仓 / 删除多头挂单的可能性
      if(CheckCloseLong())
        {
         DeleteOrders();
         return(true);
        }
     }
   else
     {
      //--- 检查平空头持仓 / 删除空头挂单的可能性
      if(CheckCloseShort())
        {
         DeleteOrders();
         return(true);
        }
     }
//--- 返回无操作
   return(false);
  }