//+------------------------------------------------------------------+

//| 检查平仓或挂单删除 |

//| 输入: 无。 |

//| 输出: true-如果交易操作处理完毕, 否则 false。 |

//| 备注: 无。 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckClose()

{

double lot;

//--- 在调用之前仓位必须已被选择

if((lot=m_money.CheckClose(GetPointer(m_position)))!=0.0)

return(CloseAll(lot));

//--- 检查持仓类型

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- 检查平多头持仓 / 删除多头挂单的可能性

if(CheckCloseLong())

{

DeleteOrders();

return(true);

}

}

else

{

//--- 检查平空头持仓 / 删除空头挂单的可能性

if(CheckCloseShort())

{

DeleteOrders();

return(true);

}

}

//--- 返回无操作

return(false);

}