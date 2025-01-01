Compare
Compara o item de dados na lista com dados sobre outro elemento da lista.
|
virtual int Compare(
Parâmetros
node
[in] Ponteiro para um item da lista a comparar
mode=0
[in] Comparação de Variante
Valor do Retorno
0 - no caso dos itens da lista serem iguais, -1 - se o item da lista é menor do que o item na lista a comparar (nó), 1 - se o item da lista de maior do que o item na lista a comparar (nó).
Observação
Método Compare () na classe CObject sempre retorna 0 e não executa qualquer ação. Se você quiser comparar dados de classe derivada, o método Compare (...) deve ser implementado. O parâmetro de modo deve ser usado quando implementação for comparação multivariada.
Exemplo
|
//--- example for CObject::Compare(...)