Compare

Compara o item de dados na lista com dados sobre outro elemento da lista.

virtual int Compare(

const CObject* node,

const int mode=0

) const

Parâmetros

node

[in] Ponteiro para um item da lista a comparar

mode=0

[in] Comparação de Variante

Valor do Retorno

0 - no caso dos itens da lista serem iguais, -1 - se o item da lista é menor do que o item na lista a comparar (nó), 1 - se o item da lista de maior do que o item na lista a comparar (nó).

Observação

Método Compare () na classe CObject sempre retorna 0 e não executa qualquer ação. Se você quiser comparar dados de classe derivada, o método Compare (...) deve ser implementado. O parâmetro de modo deve ser usado quando implementação for comparação multivariada.

Exemplo