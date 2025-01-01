Classe Base CObject
CObject é a classe base para a construção de uma biblioteca padrão MQL5.
Descrição
Classe CObject permite a todos os seus descendentes fazerem parte de uma lista interligada. Também identifica uma série de métodos virtuais para prosseguimento da execução em classes descendentes.
Declaração
class CObject
Título
#include <Object.mqh>
Hierarquia de herança
CObject
Descendentes diretos
CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule
Métodos de classe
Atributos
Obtém o valor do item anterior
Define o valor do item anterior
Obtém o valor do elemento posterior
Define o próximo elemento
Métodos para comparar
virtual Compare
Retorna o resultado da comparação com outro objeto
Entrada/saída
virtual Save
Grava objeto para um arquivo
virtual Load
Lê o objeto a partir do arquivo
virtual Type
Retorna o tipo de objeto