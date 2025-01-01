DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasse base CObject 

Classe Base CObject

CObject é a classe base para a construção de uma biblioteca padrão MQL5.

Descrição

Classe CObject permite a todos os seus descendentes fazerem parte de uma lista interligada. Também identifica uma série de métodos virtuais para prosseguimento da execução em classes descendentes.

Declaração

   class CObject

Título

   #include <Object.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

Descendentes diretos

CAccountInfo, CArray, CChart, CChartObject, CCurve, CDealInfo, CDictionary_Obj_Double, CDictionary_Obj_Obj, CDictionary_String_Obj, CExpertBase, CFile, CHistoryOrderInfo, CList, COrderInfo, CPositionInfo, CString, CSymbolInfo, CTerminalInfo, CTrade, CTreeNode, CWnd, ICondition, IExpression, IMembershipFunction, INamedValue, IParsableRule

Métodos de classe

Atributos

 

Prev

Obtém o valor do item anterior

Prev

Define o valor do item anterior

Next

Obtém o valor do elemento posterior

Next

Define o próximo elemento

Métodos para comparar

 

virtual Compare

Retorna o resultado da comparação com outro objeto

Entrada/saída

 

virtual Save

Grava objeto para um arquivo

virtual Load

Lê o objeto a partir do arquivo

virtual Type

Retorna o tipo de objeto

 