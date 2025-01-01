Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DViewUpDirectionSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewUpDirectionSet
Define a direção da borda superior do quadro no espaço 3D.
|
void ViewUpDirectionSet(
Parâmetros
&up_direction
[in] Direção da parte superior do quadro no espaço 3D.
Valor retornado
Não.
Observação
A definição da nova direção com ViewUpDirectionSet() altera a matriz de visualização obtida em ViewMatrixGet().
ViewUpDirectionSet() é usado em conjunto com ViewTargetSet() para determinar a direção do olhar.