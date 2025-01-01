DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DViewUpDirectionSet 

ViewUpDirectionSet

Define a direção da borda superior do quadro no espaço 3D.

void  ViewUpDirectionSet(
   const DXVector3  &up_direction      // direção da parte superior
   );

Parâmetros

&up_direction

[in]  Direção da parte superior do quadro no espaço 3D.

Valor retornado

Não.

Observação

A definição da nova direção com ViewUpDirectionSet() altera a matriz de visualização obtida em ViewMatrixGet().

ViewUpDirectionSet() é usado em conjunto com ViewTargetSet() para determinar a direção do olhar.