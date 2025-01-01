DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Grundlagen der SpracheDatentypenGanzzahlige Typen 

Ganzzahlige Typen

Ganzzahlige Typen werden in der Sprache MQL5 von elf Arten vertreten. Einiger von ihnen können mit den anderen verwendet werden, wenn die Programmlogik es fordert, dabei muss man aber die Regeln der Typenreduzierung in Aussicht nehmen.

In der Tabelle werden charakteristische Daten jedes Typs angegeben. Außerdem wird in der senkrechten Spalte für jeden Typ der entsprechende Typ in Programmiersprache C++ angegeben.

Typ

Größe in Bytes

minimale

Größe

Maximale

Größe

Analog in der Sprache  C++

char

1

-128

127

char

uchar

1

0

255

unsigned char, BYTE

bool

1

0(false)

1(true)

bool

short

2

-32 768

32 767

short, wchar_t

ushort

2

0

65 535

unsigned short, WORD

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int

uint

4

0

4 294 967 295

unsigned int, DWORD

color

4

-1

16 777 215

int, COLORREF

long

8

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

__int64

ulong

8

0

18 446 744 073 709 551 615

unsigned __int64

datetime

8

0 (1970.01.01 0:00:00)

32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)

__time64_t

Werte der ganzzahligen Typen können als numerische Konstanten, Farbenliterals, Literals Datum-Zeit, Symbolkonstanten und Enumerationen.

 

Zusätzliche Aliasnamen für Integer-Typen (für C/C++-Kompatibilität)

Um die Übertragung von Code aus anderen Sprachen, wie z.B. C und C++, zu vereinfachen, wurden Aliase für Standard-Integer-Typen in die Sprache MQL5 aufgenommen. Diese Aliasnamen führen keine neuen Typen ein, sondern sind alternative Namen für bestehende Typen in MQL5. Sie können in allen Kontexten verwendet werden, in denen die Basistypen anwendbar sind.

Typ

Entspricht dem Typ in MQL5

Größe in Bytes

Vorzeichen

Kleinster Wert

Größter Wert

int8_t

char

8

mit Vorzeichen

-128

127

uint8_t

uchar

8

kein Vorzeichen

0

255

int16_t

short

16

mit Vorzeichen

-32 768

32 767

uint16_t

ushort

16

kein Vorzeichen

0

65 535

int32_t

int

32

mit Vorzeichen

- 2 147 483 648

2 147 483 647

uint32_t

uint

32

kein Vorzeichen

0

4 294 967 295

int64_t

long

64

mit Vorzeichen

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

uint64_t

ulong

64

kein Vorzeichen

0

18 446 744 073 709 551 615

Diese Aliase sind nützlich bei der Portierung bestehender Bibliotheken und Algorithmen von C/C++ nach MQL5, insbesondere in Projekten mit einem hohen Maß an Plattformkompatibilität. Alle neuen Namen sind in Skripten, EAs und Indikatoren verfügbar.

 

Sehen Sie auch

Datenverarbeitung, Konstanten der Zahltypen