Ganzzahlige Typen

Ganzzahlige Typen werden in der Sprache MQL5 von elf Arten vertreten. Einiger von ihnen können mit den anderen verwendet werden, wenn die Programmlogik es fordert, dabei muss man aber die Regeln der Typenreduzierung in Aussicht nehmen.

In der Tabelle werden charakteristische Daten jedes Typs angegeben. Außerdem wird in der senkrechten Spalte für jeden Typ der entsprechende Typ in Programmiersprache C++ angegeben.

Typ Größe in Bytes minimale Größe Maximale Größe Analog in der Sprache C++ char 1 -128 127 char uchar 1 0 255 unsigned char, BYTE bool 1 0(false) 1(true) bool short 2 -32 768 32 767 short, wchar_t ushort 2 0 65 535 unsigned short, WORD int 4 - 2 147 483 648 2 147 483 647 int uint 4 0 4 294 967 295 unsigned int, DWORD color 4 -1 16 777 215 int, COLORREF long 8 -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 __int64 ulong 8 0 18 446 744 073 709 551 615 unsigned __int64 datetime 8 0 (1970.01.01 0:00:00) 32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59) __time64_t

Werte der ganzzahligen Typen können als numerische Konstanten, Farbenliterals, Literals Datum-Zeit, Symbolkonstanten und Enumerationen.

Zusätzliche Aliasnamen für Integer-Typen (für C/C++-Kompatibilität)

Um die Übertragung von Code aus anderen Sprachen, wie z.B. C und C++, zu vereinfachen, wurden Aliase für Standard-Integer-Typen in die Sprache MQL5 aufgenommen. Diese Aliasnamen führen keine neuen Typen ein, sondern sind alternative Namen für bestehende Typen in MQL5. Sie können in allen Kontexten verwendet werden, in denen die Basistypen anwendbar sind.

Typ Entspricht dem Typ in MQL5 Größe in Bytes Vorzeichen Kleinster Wert Größter Wert int8_t char 8 mit Vorzeichen -128 127 uint8_t uchar 8 kein Vorzeichen 0 255 int16_t short 16 mit Vorzeichen -32 768 32 767 uint16_t ushort 16 kein Vorzeichen 0 65 535 int32_t int 32 mit Vorzeichen - 2 147 483 648 2 147 483 647 uint32_t uint 32 kein Vorzeichen 0 4 294 967 295 int64_t long 64 mit Vorzeichen -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 uint64_t ulong 64 kein Vorzeichen 0 18 446 744 073 709 551 615

Diese Aliase sind nützlich bei der Portierung bestehender Bibliotheken und Algorithmen von C/C++ nach MQL5, insbesondere in Projekten mit einem hohen Maß an Plattformkompatibilität. Alle neuen Namen sind in Skripten, EAs und Indikatoren verfügbar.

