Ganzzahlige Typen
Ganzzahlige Typen werden in der Sprache MQL5 von elf Arten vertreten. Einiger von ihnen können mit den anderen verwendet werden, wenn die Programmlogik es fordert, dabei muss man aber die Regeln der Typenreduzierung in Aussicht nehmen.
In der Tabelle werden charakteristische Daten jedes Typs angegeben. Außerdem wird in der senkrechten Spalte für jeden Typ der entsprechende Typ in Programmiersprache C++ angegeben.
|
Typ
|
Größe in Bytes
|
minimale
Größe
|
Maximale
Größe
|
Analog in der Sprache C++
|
1
|
-128
|
127
|
char
|
1
|
0
|
255
|
unsigned char, BYTE
|
1
|
0(false)
|
1(true)
|
bool
|
2
|
-32 768
|
32 767
|
short, wchar_t
|
2
|
0
|
65 535
|
unsigned short, WORD
|
4
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
int
|
4
|
0
|
4 294 967 295
|
unsigned int, DWORD
|
4
|
-1
|
16 777 215
|
int, COLORREF
|
8
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
__int64
|
8
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
|
unsigned __int64
|
8
|
0 (1970.01.01 0:00:00)
|
32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)
|
__time64_t
Werte der ganzzahligen Typen können als numerische Konstanten, Farbenliterals, Literals Datum-Zeit, Symbolkonstanten und Enumerationen.
Zusätzliche Aliasnamen für Integer-Typen (für C/C++-Kompatibilität)
Um die Übertragung von Code aus anderen Sprachen, wie z.B. C und C++, zu vereinfachen, wurden Aliase für Standard-Integer-Typen in die Sprache MQL5 aufgenommen. Diese Aliasnamen führen keine neuen Typen ein, sondern sind alternative Namen für bestehende Typen in MQL5. Sie können in allen Kontexten verwendet werden, in denen die Basistypen anwendbar sind.
|
Typ
|
Entspricht dem Typ in MQL5
|
Größe in Bytes
|
Vorzeichen
|
Kleinster Wert
|
Größter Wert
|
int8_t
|
8
|
mit Vorzeichen
|
-128
|
127
|
uint8_t
|
8
|
kein Vorzeichen
|
0
|
255
|
int16_t
|
16
|
mit Vorzeichen
|
-32 768
|
32 767
|
uint16_t
|
16
|
kein Vorzeichen
|
0
|
65 535
|
int32_t
|
32
|
mit Vorzeichen
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
uint32_t
|
32
|
kein Vorzeichen
|
0
|
4 294 967 295
|
int64_t
|
64
|
mit Vorzeichen
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
uint64_t
|
64
|
kein Vorzeichen
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
Diese Aliase sind nützlich bei der Portierung bestehender Bibliotheken und Algorithmen von C/C++ nach MQL5, insbesondere in Projekten mit einem hohen Maß an Plattformkompatibilität. Alle neuen Namen sind in Skripten, EAs und Indikatoren verfügbar.
