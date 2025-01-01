//--- 期望事件的标志

enum ENUM_TRADE_EVENTS

{

TRADE_EVENT_NO_EVENT =0, // 无期望事件

TRADE_EVENT_POSITION_OPEN =0x1, // 期望的 "开仓" 事件标志

TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2, // 期望的 "修改交易量" 事件标志

TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY =0x4, // 期望的 "修改持仓的停止订单" 事件标志

TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE =0x8, // 期望的 "平仓" 事件标志

TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE =0x10, // 期望的 "触发仓位停止订单" 事件标志

TRADE_EVENT_ORDER_PLACE =0x20, // 期望的 "放置挂单" 事件标志

TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY =0x40, // 期望的 "修改挂单" 事件标志

TRADE_EVENT_ORDER_DELETE =0x80, // 期望的 "删除挂单" 事件标志

TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER =0x100 // 期望的 "触发挂单" 事件标志

};