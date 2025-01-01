文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertWaitEvent 

WaitEvent

设置事件等待标志。

void  WaitEvent(
   ENUM_TRADE_EVENTS    event         // 标志
   )

参数

event

[输入]  设置的事件标志 (ENUM_TRADE_EVENTS 枚举)。

返回值

无。

事件标志

//--- 期望事件的标志
enum ENUM_TRADE_EVENTS
  {
   TRADE_EVENT_NO_EVENT              =0,         // 无期望事件
   TRADE_EVENT_POSITION_OPEN         =0x1,       // 期望的 "开仓" 事件标志
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2,       // 期望的 "修改交易量" 事件标志
   TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY       =0x4,       // 期望的 "修改持仓的停止订单" 事件标志
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE        =0x8,       // 期望的 "平仓" 事件标志
   TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE    =0x10,      // 期望的 "触发仓位停止订单" 事件标志
   TRADE_EVENT_ORDER_PLACE           =0x20,      // 期望的 "放置挂单" 事件标志
   TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY          =0x40,      // 期望的 "修改挂单" 事件标志
   TRADE_EVENT_ORDER_DELETE          =0x80,      // 期望的 "删除挂单" 事件标志
   TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER         =0x100      // 期望的 "触发挂单" 事件标志
  };