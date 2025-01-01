문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertWaitEvent 

WaitEvent

이벤트 대기 플래그를 설정합니다.

void  WaitEvent(
   ENUM_TRADE_EVENTS    event         // 플래그
   )

Parameters

event

[in]  설정할 이벤트를 기다리는 플래그(ENUM_TRADE_EVENTS 열거형으로부터).

반환 값

None.

이벤트 플래그

//--- 예상되는 이벤트의 플래그
enum ENUM_TRADE_EVENTS
  {
   TRADE_EVENT_NO_EVENT              =0,         // 예상되는 이벤트 없음
   TRADE_EVENT_POSITION_OPEN         =0x1,       // "포지션 오픈"이 기대되는 플래그
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2,       // "포지션 볼륨 수정" 이벤트가 기대되는 플래그
   TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY       =0x4,       // "포지션 스탑 주문 수정" 이벤트가 기대되는 플래그
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE        =0x8,       // "포지션 클로징" 이벤트가 기대되는 플래그
   TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE    =0x10,      // "포지션 스탑 주문 촉발"이 기대되는 플래그
   TRADE_EVENT_ORDER_PLACE           =0x20,      // "지정가 주문 실행" 이벤트가 기대되는 플래그
   TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY          =0x40,      // "지정가 주문 수정" 이벤트가 기대되는 플래그
   TRADE_EVENT_ORDER_DELETE          =0x80,      // "지정가 주문 삭제" 이벤트가 기대되는 플래그
   TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER         =0x100      // "지정가 주문 촉발" 이벤트가 기대되는 플래그
  };