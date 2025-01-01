DokumentationKategorien
CExpertTradeEventPositionOpened 

TradeEventPositionOpened

Handler des Ereignisses "Positionseröffnung".

virtual bool  TradeEventPositionOpened()

Rückgabewert

Methode der CExpert-Klasse tut nichts und gibt immer true zurück.