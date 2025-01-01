DokumentationKategorien
Handler des Ereignisses "Positionsschluss".

virtual bool  TradeEventPositionClosed()

Rückgabewert

Methode der CExpert-Klasse tut nichts und gibt immer true zurück.