Documentação
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Módulos de estratégias Classes Base para Expert Advisors CExpert TradeEventPositionClosed 

Manipulador do evento "Position closed (posição fechada).

virtual bool  TradeEventPositionClosed()

Valor de retorno

O método de classe CExpert não faz nada e sempre retorna verdadeiro.