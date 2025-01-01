DokumentationKategorien
Setzt das Flag von OnTimer-Ereignisverarbeitung.

void  OnTimerProcess(
   bool     value        // Flag
   )

Parameter

value

[in]  Flag der Verarbeitung von OnTimer.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Wenn der Flag-Wert auf true ist, dann wird OnTimer verarbeitet werden, sonst wird OnTimer  nicht verarbeitet werden. Der Standardwert des Flags ist false.