//+------------------------------------------------------------------+

//| 리밋/스탑 주문 삭제 |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: 거래 작업이 성공적이면 true, 그렇지 않으면 false. |

//| 비고: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::DeleteOrder()

{

return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));

}