문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertDeleteOrder 

DeleteOrder

리밋/스탑 주문을 삭제합니다.

virtual bool  DeleteOrder()

반환 값

거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.

참고

리밋/스탑 주문(CTrade 클래스 개체의 OrderDelete(...) 메서드)를 삭제합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 리밋/스탑 주문 삭제                                          |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: 거래 작업이 성공적이면 true, 그렇지 않으면 false.     |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrder()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }